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想吃「海底撈沖泡冬粉」只要3分鐘！秘製調味醬搭配冬粉　還有真實牛肉塊好奢華

文 / 聯合報記者 陳睿中

台灣頤海，以秘製醬料為基底，結合口感彈牙的特製粉絲、真材實料的牛肉塊等配料，推出「海底撈番茄牛肉冬粉」、「海底撈酸辣牛肉冬粉」兩款新品，只要熱水沖泡3～5分鐘，立刻就能享受到奢華的香濃美味。

海底撈番茄牛肉冬粉、酸辣牛肉冬粉(圖片僅供參考，請以實物為準)。 圖／台灣頤海 提供
海底撈番茄牛肉冬粉、酸辣牛肉冬粉(圖片僅供參考，請以實物為準)。 圖／台灣頤海 提供

火鍋中的「湯底」可以賦予食材不同的層次風味，讓美味加乘，可謂是整道料理的靈魂所在。此次台灣頤海全新推出的「沖泡冬粉系列」，更是為消費者帶來更為鮮明的豐富滋味與真實感。其中「酸辣牛肉冬粉」有著酸中帶辣、辛香開胃的椒麻香氣，不斷刺激味蕾、引人口水直流；「番茄牛肉冬粉」則是滋味濃郁甘醇，並且富有番茄微酸解膩的清爽果香，每一口都是享受。

除此之外，也選用特製的冬粉呼應酸辣及番茄口味的湯底，不僅口感滑順、彈牙不軟爛，在吸附飽滿湯汁入味之後，更可以令湯底的美味在舌尖上一次爆發，帶來充沛又豐富的食慾享受。同時搭配牛肉肉塊料包，讓消費者口口品嚐得到真材實料與用心誠意。在「酸辣牛肉冬粉」中，還特別加入「油炸花生」作為祕密武器，創造出酥脆芬香的滋味與口感，更顯正宗道地的椒麻風味。

吸附湯汁的特製冬粉配上牛肉塊，帶來大大的滿足感。 記者陳睿中／攝影
吸附湯汁的特製冬粉配上牛肉塊，帶來大大的滿足感。 記者陳睿中／攝影

多年以來，台灣頤海歷經市場考驗和顧客的重重檢視，不斷地為消費者提供更放心、多樣的食品選擇。同時台灣頤海也深入挖掘市場，對現代人對於方便、快速的追求，所以不論是「酸辣牛肉冬粉」或「番茄牛肉冬粉」，都只要以熱水沖泡3～5分鐘，就可以快速輕鬆上桌，在速度與美味之間達到完美平衡。「海底撈酸辣牛肉冬粉」與「海底撈番茄牛肉冬粉」於全台7-11門市搶先上市，勢必會為台灣速食麵點掀起一波回味無窮的新浪潮。

全台7-11門市搶先上市。 記者陳睿中／攝影
全台7-11門市搶先上市。 記者陳睿中／攝影

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