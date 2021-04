「公冶小蔦」林心如合體「伯爵鳥」全身珠寶破億超貴氣

光線總能帶給人無限遐想,透過光線不同的強弱、明亮、層次、色彩,因為有了光、因而開啟無限奇蹟般的可能、各自精彩。瑞士頂級珠寶鐘表品牌伯爵(PIAGET)於今日4月8日(五)起,於晶華酒店總統套房帶來合計超過270件頂級作品、總值近30億高級珠寶鐘表展,以「光之羽翼(Wings of Light)」為名,在光影明暗流動間,展現伯爵頂級珠寶的萬千花花宇宙,並邀請到林心如美型站台。

林心如近日演出「我們創業的那些鳥事」,劇中化身主人翁「公冶小蔦」,而本次珠寶主題正是以空想伯爵鳥的奇幻旅程,宛如「公冶小蔦」合體「伯爵鳥」,魔幻相會。林心如並配戴上五款光之羽翼系列祖母綠主題頂級珠寶,全數總值超過1億2,000萬,並對一件曾由孔曉振配戴、價格4,370萬元的羽翼珠寶項鍊記憶猶新。她自陳最喜歡的貴重寶石還是百搭的白鑽,但最想入手的則是產量稀少、夢幻的粉紅鑽石。她並表示本次光之羽翼主題滿足因疫情無法旅行的心情,光欣賞便能將感動長久留存心中。

本次光之羽翼珠寶並以「夢幻啟程」、「璀璨天堂」、「迷幻之舞」三大主題,從叢林欣然現身、穿越秘境、跨越海洋的奇幻旅程,並有著從晨起到日落的時、空雙主軸。

Captivating Wings系列項鍊,以精湛造工擬現了一雙婀娜纖細的鑽石羽翼,主石各為4.54克拉與4.03克拉的梨形切割莫桑比克紅寶石,冷豔凝霜,訂價約5,200萬,同系列另有一款鑽石戒指則使用梨形切割、莫桑比克紅寶石重約2.43克拉,訂價則約471萬。強調意境取勝的粉紅碧璽頂級珠寶晚霞鑽石手鐲,以漸變、不規則的質地,重現夕陽餘暉珍貴的魔幻瞬間,原來是藝術大師Rose Saneuil巧手結合細木、皮革、珍珠母貝,再以重約22.68克拉的粉紅碧璽為夕陽,將奇蹟美景巧妙定格於手腕,訂價約750萬元。