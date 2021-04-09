「公冶小蔦」林心如合體「伯爵鳥」全身珠寶破億超貴氣

光線總能帶給人無限遐想，透過光線不同的強弱、明亮、層次、色彩，因為有了光、因而開啟無限奇蹟般的可能、各自精彩。瑞士頂級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）於今日4月8日（五）起，於晶華酒店總統套房帶來合計超過270件頂級作品、總值近30億高級珠寶鐘表展，以「光之羽翼（Wings of Light）」為名，在光影明暗流動間，展現伯爵頂級珠寶的萬千花花宇宙，並邀請到林心如美型站台。

林心如近日演出「我們創業的那些鳥事」，劇中化身主人翁「公冶小蔦」，而本次珠寶主題正是以空想伯爵鳥的奇幻旅程，宛如「公冶小蔦」合體「伯爵鳥」，魔幻相會。林心如並配戴上五款光之羽翼系列祖母綠主題頂級珠寶，全數總值超過1億2,000萬，並對一件曾由孔曉振配戴、價格4,370萬元的羽翼珠寶項鍊記憶猶新。她自陳最喜歡的貴重寶石還是百搭的白鑽，但最想入手的則是產量稀少、夢幻的粉紅鑽石。她並表示本次光之羽翼主題滿足因疫情無法旅行的心情，光欣賞便能將感動長久留存心中。

本次光之羽翼珠寶並以「夢幻啟程」、「璀璨天堂」、「迷幻之舞」三大主題，從叢林欣然現身、穿越秘境、跨越海洋的奇幻旅程，並有著從晨起到日落的時、空雙主軸。

Captivating Wings系列項鍊，以精湛造工擬現了一雙婀娜纖細的鑽石羽翼，主石各為4.54克拉與4.03克拉的梨形切割莫桑比克紅寶石，冷豔凝霜，訂價約5,200萬，同系列另有一款鑽石戒指則使用梨形切割、莫桑比克紅寶石重約2.43克拉，訂價則約471萬。強調意境取勝的粉紅碧璽頂級珠寶晚霞鑽石手鐲，以漸變、不規則的質地，重現夕陽餘暉珍貴的魔幻瞬間，原來是藝術大師Rose Saneuil巧手結合細木、皮革、珍珠母貝，再以重約22.68克拉的粉紅碧璽為夕陽，將奇蹟美景巧妙定格於手腕，訂價約750萬元。