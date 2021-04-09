快訊

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「公冶小蔦」林心如合體「伯爵鳥」全身珠寶破億超貴氣

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
超模唐熒霜手上配戴的Wings of Light光之羽翼艷彩黃鑽頂級珠寶鑽石手鐲表，單價高達8,950萬，是本次最高單價作品。圖 / PIAGET提供。
超模唐熒霜手上配戴的Wings of Light光之羽翼艷彩黃鑽頂級珠寶鑽石手鐲表，單價高達8,950萬，是本次最高單價作品。圖 / PIAGET提供。

光線總能帶給人無限遐想，透過光線不同的強弱、明亮、層次、色彩，因為有了光、因而開啟無限奇蹟般的可能、各自精彩。瑞士頂級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）於今日4月8日（五）起，於晶華酒店總統套房帶來合計超過270件頂級作品、總值近30億高級珠寶鐘表展，以「光之羽翼（Wings of Light）」為名，在光影明暗流動間，展現伯爵頂級珠寶的萬千花花宇宙，並邀請到林心如美型站台。

林心如近日演出「我們創業的那些鳥事」，劇中化身主人翁「公冶小蔦」，而本次珠寶主題正是以空想伯爵鳥的奇幻旅程，宛如「公冶小蔦」合體「伯爵鳥」，魔幻相會。林心如並配戴上五款光之羽翼系列祖母綠主題頂級珠寶，全數總值超過1億2,000萬，並對一件曾由孔曉振配戴、價格4,370萬元的羽翼珠寶項鍊記憶猶新。她自陳最喜歡的貴重寶石還是百搭的白鑽，但最想入手的則是產量稀少、夢幻的粉紅鑽石。她並表示本次光之羽翼主題滿足因疫情無法旅行的心情，光欣賞便能將感動長久留存心中。

本次光之羽翼珠寶並以「夢幻啟程」、「璀璨天堂」、「迷幻之舞」三大主題，從叢林欣然現身、穿越秘境、跨越海洋的奇幻旅程，並有著從晨起到日落的時、空雙主軸。

Captivating Wings系列項鍊，以精湛造工擬現了一雙婀娜纖細的鑽石羽翼，主石各為4.54克拉與4.03克拉的梨形切割莫桑比克紅寶石，冷豔凝霜，訂價約5,200萬，同系列另有一款鑽石戒指則使用梨形切割、莫桑比克紅寶石重約2.43克拉，訂價則約471萬。強調意境取勝的粉紅碧璽頂級珠寶晚霞鑽石手鐲，以漸變、不規則的質地，重現夕陽餘暉珍貴的魔幻瞬間，原來是藝術大師Rose Saneuil巧手結合細木、皮革、珍珠母貝，再以重約22.68克拉的粉紅碧璽為夕陽，將奇蹟美景巧妙定格於手腕，訂價約750萬元。

頂級珠寶腕表則是本次展出另一亮點，像是「琺瑯工藝錶盤超薄手動上鍊腕表」，由名匠Anita Pochet親繪，搭配超薄430P手上鍊機芯，全球限量8只，訂價約488萬元；由側邊滑開的「祖母綠頂級珠寶鑽石手鐲表」，使用珍稀的天然黑色蛋白石面盤，展現華麗的宮廷風範；「艷彩黃鑽頂級珠寶鑽石手鐲表」則是本次最高價珠寶表，鑽石切割多達數十種，主石則為兩顆圓形明亮式切割艷彩黃鑽、FVY-IF，各約5.15、5.20克拉，宛如夕陽透射於海面、深長浪漫的雙重倒映，工序超過600小時，全世界限量一只，單價上看8,960萬。

PIAGET Wings of Light系列艷彩黃鑽頂級珠寶鑽石手鐲表，8,950萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Wings of Light系列艷彩黃鑽頂級珠寶鑽石手鐲表，8,950萬元。圖 / PIAGET提供。
由側邊滑開的Wings of Light系列祖母綠頂級珠寶鑽石手鐲表，使用珍稀的天然黑色蛋白石面盤，展現華麗古典的宮廷氣息，2,650萬元。記者釋俊哲 / 攝影。
由側邊滑開的Wings of Light系列祖母綠頂級珠寶鑽石手鐲表，使用珍稀的天然黑色蛋白石面盤，展現華麗古典的宮廷氣息，2,650萬元。記者釋俊哲 / 攝影。
林心如身上的祖母綠頂級鑽石項鍊，五顆哥倫比亞祖母綠皆為無浸油處理，中央主石並可卸下單獨配戴，單價4,230萬元。記者王聰賢 / 攝影。
林心如身上的祖母綠頂級鑽石項鍊，五顆哥倫比亞祖母綠皆為無浸油處理，中央主石並可卸下單獨配戴，單價4,230萬元。記者王聰賢 / 攝影。
超模唐熒霜為伯爵Wings of Light光之羽翼拍攝一系列形象照，空靈唯美。圖 / PIAGET提供。
超模唐熒霜為伯爵Wings of Light光之羽翼拍攝一系列形象照，空靈唯美。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Wings of Light系列哥倫比亞無浸油祖母綠頂級珠寶鑽石項鍊，4,230萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Wings of Light系列哥倫比亞無浸油祖母綠頂級珠寶鑽石項鍊，4,230萬元。圖 / PIAGET提供。
林心如表示本次光之羽翼主題滿足因疫情無法旅行的心情，光欣賞便能將感動長久留存心中。記者王聰賢 / 攝影。（合成圖）。
林心如表示本次光之羽翼主題滿足因疫情無法旅行的心情，光欣賞便能將感動長久留存心中。記者王聰賢 / 攝影。（合成圖）。
林心如今日配戴PIAGET光之羽翼頂級珠寶，全身祖母綠頂級珠寶總價破7,400萬。記者王聰賢 / 攝影。
林心如今日配戴PIAGET光之羽翼頂級珠寶，全身祖母綠頂級珠寶總價破7,400萬。記者王聰賢 / 攝影。
Wings of Light系列琺瑯工藝錶盤超薄手動上鍊腕表，由琺瑯名匠Anita Pochet親繪，搭配超薄430P手上鍊機芯，全球限量8只，488萬元。圖 / PIAGET提供。
Wings of Light系列琺瑯工藝錶盤超薄手動上鍊腕表，由琺瑯名匠Anita Pochet親繪，搭配超薄430P手上鍊機芯，全球限量8只，488萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Wings of Light系列粉紅碧璽頂級珠寶晚霞鑽石手鐲，枕形切割粉紅碧璽主石重約22.68cts、196顆圓形明亮式切割美鑽，總重約3.77cts，750萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Wings of Light系列粉紅碧璽頂級珠寶晚霞鑽石手鐲，枕形切割粉紅碧璽主石重約22.68cts、196顆圓形明亮式切割美鑽，總重約3.77cts，750萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Wings of Light系列哥倫比亞無浸油祖母綠頂級珠寶鑽石戒指，825萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Wings of Light系列哥倫比亞無浸油祖母綠頂級珠寶鑽石戒指，825萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Polo Emperador系列自動上鍊鏤空飛行陀飛輪藍寶石鑽石腕表，5,700萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Polo Emperador系列自動上鍊鏤空飛行陀飛輪藍寶石鑽石腕表，5,700萬元。圖 / PIAGET提供。
Wings of Light系列哥倫比亞無浸油祖母綠頂級珠寶鑽石戒指，不對稱的設計同時帶有陰陽、強弱、性別的二元浪漫聯想，825萬元。記者釋俊哲 / 攝影。
Wings of Light系列哥倫比亞無浸油祖母綠頂級珠寶鑽石戒指，不對稱的設計同時帶有陰陽、強弱、性別的二元浪漫聯想，825萬元。記者釋俊哲 / 攝影。
年產僅三只的Altiplano Ultimate Concept超薄腕表，隨2020年日內瓦鐘表大賞獎盃、一同少量現身。記者釋俊哲 / 攝影。
年產僅三只的Altiplano Ultimate Concept超薄腕表，隨2020年日內瓦鐘表大賞獎盃、一同少量現身。記者釋俊哲 / 攝影。

珠寶 鑽石 林心如

延伸閱讀

林心如媽70壽宴 霍建華同框丈母娘賓客

林心如、林哲熹醉後滾床 裹被單露香肩羞喊「零經驗」

前夫協定母女相見叫「阿姨」 林心如「創業」淚崩

林心如成「機車老闆」 陳意涵、簡嫚書合體對嗆引共鳴

相關新聞

俏媽咪潔思米／軟綿綿又會拉絲 奶香誘人的奶油餐包捲

奶油餐包捲的作法比較繁雜一點，看著步驟圖可以更仔細一步步學起來喔！做完一大盤超有成就感，餐包捲不只有著油亮亮的膚質，還有...

端上暖心的一杯茶／溫熱入口 生薑紅糖水與生薑陳棗茶

從文學認識本草，常見的生薑也變得優雅動人起來。

LINE FRIENDS「2021澎湖花火節」限定商品5款可愛必收

LINE首度攜手國際級大型盛典活動「2021澎湖國際海上花火節」，擴大串聯LINE生態圈中多元服務，打造全新一站式智慧旅...

迪士尼控掃貨了！多芬聯名米奇米妮、小飛象⋯想全包

迪士尼控們，又得把荷包給準備好！多芬再度與迪士尼家族推出聯名款，去年與小熊維尼合作掀起搶購，今年擴大合作範圍，包括當紅的...

入手Chloé、LOEWE夏日編織包 海邊小旅行之網美必備款

編織包款、帆布手袋，都為夏日帶來輕盈的穿搭樂趣。Chloé Woody系列早前僅有鞋履款式，日前再推「法式文青」帆布托特...

人氣女星河智苑不演戲跨界當藝術家 還與Converse大玩聯名鞋？

因為曾演出「奇皇后」而在台灣也擁有高知名度的韓國女星河智苑，近年幾乎都投注心力於其他興趣，日前還以「畫家」身份出道，參與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。