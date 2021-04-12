Sealy席伊麗全美最受信賴床墊品牌第一名！

歡慶母親節滿10,000送1,200，回家就像在度假！

辛苦了一整年，是該好好犒賞自己與家人的時候了！面對即將來臨的母親節，甫獲選為全美最受信賴床墊品牌第一名的Sealy席伊麗床墊已為您準備好超完美舒眠提案：重磅推出「擁抱媽咪、擁抱健康」限時優惠活動，推薦您為自己與家人選購一張好床，打造頂級睡眠品質、擁抱健康生活，回家就像在五星級飯店度假，每一天都容光煥發！

SEALY席伊麗_購買皇冠系列床款享85折優惠，再享滿萬送1,200，加碼再贈掃地機器人。 圖／席伊麗 提供

即日起至2021/5/31止，購買指定床款享滿10,000送1,200，還有機會將HITACHI烘烤微波爐、OSIM按摩器、THOMSON掃地機器人、防水保潔墊…等最高總市值約23,780元的優質家居用品帶回家，讓媽咪在家也能感受最尊榮的頂級禮遇！

這周末就帶著親愛的媽咪到全台Sealy席伊麗百貨專櫃或精品館試躺體驗，感受140年來席伊麗對床墊工藝精益求精的精神，並與席伊麗一同歡慶母親節，用頂級的睡眠品質好好犒賞自己與家人吧！

SEALY席伊麗_犒賞媽咪，在家就像在度假！指定床款滿10,000送1,200，擁有一張好床，就是擁抱健康！ 圖／席伊麗 提供

2021年「擁抱媽咪、擁抱健康」期間優惠：•凡購買皇冠系列與電動床系列床款享85折優惠，再享滿萬送1,200，加碼再贈價值約23,780元THOMSON 智能WIFI掃地機器人+輕柔枕壹對+防水保潔墊壹件•凡購買榮耀系列與頂級創新系列床款享7折優惠，再享滿萬送1,200，加碼再贈價值約6,860元Panasonic不鏽鋼快煮壺+活力枕壹對+床包式保潔墊壹件•新美夢系列「馬爾地夫」雙人床墊，犒賞媽咪價39,999元(原價70,000元/152x190cm)再贈價值4,480元活力枕壹對+保潔墊壹件•精品館加碼「犒賞媽咪專屬禮」•折扣後再享第二重滿萬送1,200優惠•凡單筆消費滿12萬元，再贈奇美無線多功能UV除螨吸塵器(價值約4,980元)•凡單筆消費滿25萬元，再贈OSIM迷你捏捏樂(價值約6,680元)•凡單筆消費滿50萬元，再贈日立水蒸氣烘烤微波爐(價值約16,900元)

SEALY席伊麗_新美夢系列-馬爾地夫-雙人床墊特價39,999元(152x190cm 原價70,000元)贈4,200元活力枕壹對+保潔墊壹件。 圖／席伊麗 提供

舒適承托 百年信賴承襲百年的優良傳統，擁有與骨科權威專業團隊共同研發的『鈦合金材質-專利美姿感應彈簧』系統；鈦合金因其輕巧堅韌的特性，長期被使用在航太科技、高級高爾夫球桿上，席伊麗首度運用於床墊彈簧系統，讓您體驗台北寒舍艾美酒店、日月潭日月行館、新加坡濱海灣金沙飯店、澳門威尼斯人酒店…等全球知名飯店所帶來的頂級睡眠。

1881年創立的Sealy席伊麗床墊，不僅曾多次獲得美國財星雜誌《Fortune Magazine》評選為「全美最令人羨慕的公司品牌」，2021年美國新聞週刊《Newsweek》最新出爐的評比更指出，席伊麗床墊被評選為全美最受信賴的床墊品牌第一名！