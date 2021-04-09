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水情嚴峻！蝦皮購物「省水達人」專區全面下殺5折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
水情嚴峻帶動省水商品搜尋破10倍，蝦皮購物成立「省水達人」專區全面下殺5折起。圖／蝦皮購物提供
水情嚴峻帶動省水商品搜尋破10倍，蝦皮購物成立「省水達人」專區全面下殺5折起。圖／蝦皮購物提供

全台水情持續拉警報，各水庫蓄水量紛紛創新低，尤其中南部水情更為嚴峻，根據蝦皮購物統計，自水情告急以來，省水、儲水相關工具的搜尋次數不僅暴風式成長了10倍，桶裝、瓶裝飲用水的銷售更是在短短2周內攀升4成。為了滿足消費者日常用水需求，蝦皮購物成立「省水達人」專區，集結各式省水、儲水用具，即日起全面下殺5折起。

缺水危機如果無法開源，就要從節流開始做起，蝦皮購物「省水達人」專區祭出日常必備的省水商品，能透過增壓達到節水目的的省水蓮蓬頭下殺6折特價249元，省水水龍頭更祭出14元銅板價；洗衣服往往會耗費龐大的水量，滾筒式洗衣機的用水量約為一般直立式洗衣機的1/3，蝦皮購物特別推薦有省水標章認證的LG樂金WD-S15TBD蒸洗脫烘洗衣機。

除了節約用水外，面對迫在眉睫的限水措施，儲水更是當務之急。蝦皮購物也網羅各式儲水神器與民生必需的飲用水，能摺疊收納的儲水桶百元有找、容量超大的蓄水桶特價140元；超大容量的悅氏礦泉水1.5L 12入下殺289元、泰山純水600ml 24入下殺6折特價259元。

蝦皮購物 省水

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