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收藏與日常並存 美學、工藝與信任感的大膽再挑戰

聯合報 / 記者釋俊哲孫曼／專題即時報導
Blast系列Hourstriker單問表背後的雙X造型，回應Blast系列的「X」設計美學DNA。圖 / 雅典表提供。
Blast系列Hourstriker單問表背後的雙X造型，回應Blast系列的「X」設計美學DNA。圖 / 雅典表提供。

2021年首個高級鐘表盛會「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」表展甫於本周三登場。在持續受疫情困擾的一年後，各家高級鐘表品牌無不推出最新精銳創意，以工藝挑戰複雜極限、以美學帶來超越感動的怦然領受。

小標：材質再突破 HUBLOT鮮色計時碼表太誘人

LVMH集團的宇舶表（HUBLOT）將近年來在材質上的創新突破提升到全新層次，推出包括鍊帶與機芯零件都由藍寶石水晶打造全通透Big Bang Integral Tourrbillon Full Sapphire藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，業界首見的鮮黃色Big Bang Unico Yellow Magic魔力黃陶瓷計時碼表，同時並為邁入第二代的Big Bang Sang Bleu II系列無指針刺青表換上嶄新的亮彩陶瓷新衫。

Big Bang藍寶石陀飛輪鍊帶腕表不僅表殼與鍊帶由藍寶石打造，爲追求極致通透，連表殼和機芯架構均重新調整：表殼螺絲移除到最少，表橋與主要機板經重新設計，開發新的嵌入表環和時標，以便讓光線能夠穿透每一枚零件，營造機芯懸浮在半空中的視覺效果。全表（含鍊帶）共有27枚零件完全由藍寶石製成，每一枚零件都以專屬程序製作。而宇舶為鍊帶也保持通透，更首創全新微型鈦金屬表栓，確保其不會從任何一個鍊節的兩側突出來。全球限量30只。

而Big Bang Unico魔力黃陶瓷計時碼表鮮黃陶瓷的出現，代表除了黑白基本色，宇舶已具備打造5種彩色陶瓷材質的能力（紅、藍、米、綠、黃） ，是製表工業中唯一能自主研發製造高階亮彩陶瓷的專家。延續2017年魔力紅的大獲成功，今年鎖定PANTONE的2021年度色「亮麗黃」（Illuminating），以獨創製程方式、採用三項專利創新技術、耗費4年研發而成。搭配黃色橡膠表帶，全球限量250只。

小標：江詩丹頓古典開外掛 收藏與日常並存

收藏難道不能與日常並存？江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Overseas系列今年一次帶來超薄萬年曆、鏤雕超薄萬年曆與陀飛輪三枚「複雜」大將；其中Overseas鏤雕超薄萬年曆將1120 QPSQ/1機芯高程度鏤雕，表殼具防磁軟鐵內殼、再附三種表帶，讓複雜功能也能在日常中輕鬆享用，訂價約418萬元。Historiques American 1921則是幾何懷舊之作，順轉約30度的面盤配置、特殊的表冠位置，展現配戴者的獨特品味，訂價自91萬元起，另有限量珍藏鉑金款皆搭配義大利Serapian牛皮表帶。

藝術大師（Matiers d’Art）系列的Tribute to Great Explorers套表，則向三位葡萄牙航海家致意，以微繪大明火琺瑯重現15世紀航海圖的華麗風貌、宛如古典版超高級藝術版Google Map，1120 AT自動上鍊機芯的22K金自動盤宛如時光羅盤，引領旅人航向偉大的航道。

小標：鏤空最美 伯爵向超薄工藝產地致敬

而雖然鏤空、鏤雕手法並非少見，但僅有最上乘的機芯才能經得起藏家的長時間近距離賞玩。伯爵（PIAGET）的Polo Skeleton Gold同樣找上鏤雕手法，將1200S1自動上鍊機芯高程度鏤空，同時不忘將部分機芯零件以藍色PVD處理，因而讓機芯擁有藍、銀的雙色對比，加上Polo系列混圓厚實的玫瑰金表殼，可從正反面、360度欣賞腕表機芯的巧奪天工。

小標：破格思維 雅典挑戰美學與精神框架

可否一次只做好一件事？這是雅典（Ulysse Nardin）今年Blast系列Hourstriker「單問」報時腕表表帶來的叩問。特別的扭臂系統將音簧底部與精細薄膜相連，手上鍊陀飛輪報時機芯並有一層法國音響品牌帝瓦雷（Devialet）專利薄膜，美型也悅耳。「UFO」座鐘則把眼光超前，以擁有175年歷史的品牌為原點，假設175年後的世界需要一款什麼樣的座鐘？大膽玩味；Diver X Skeleton腕表更將200米防水深度的腕表高程度鏤空，讓具矽質自動盤、擒縱機構與擺輪的機芯宛如水下潛水鏡，通透明徹、任人盡情賞玩，藝高人膽大。

小標：碧灣首款金表現身 信任指標TUDOR再定義

同樣散發強烈運動風格的帝舵，新款碧灣計時型（Black Bay Chrono）精鋼腕表因應品牌計時碼表50年而生，重新設計過的表殼變得更薄約14.4毫米，並具經典「雪花式」指針，黑白撞色表面對比鮮明，並為代言人貝克漢火速配戴證言；同系列再有一只Fifty-Eight，以18ck黃金搭配綠色表圈、綠色表面，也是該系列首度使用貴金屬；品牌更喊出新品全系列五年保固、建議首次保養十年的強烈主張，重新定義鐘表品牌對「可靠」的基準點，自信滿滿。

雅典表，BLAST單問報時腕表，手上鍊飛行陀飛輪、單問報時、自製機芯，327萬2,900元。圖 / 雅典表提供。
雅典表，BLAST單問報時腕表，手上鍊飛行陀飛輪、單問報時、自製機芯，327萬2,900元。圖 / 雅典表提供。
Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，13,08萬元，全球限量30只。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，13,08萬元，全球限量30只。圖／宇舶表提供
雅典自製UN-621機芯由330個零件組成，前衛、動感、複雜而精妙。圖 / 雅典表提供。
雅典自製UN-621機芯由330個零件組成，前衛、動感、複雜而精妙。圖 / 雅典表提供。
Overseas鏤雕超薄萬年曆腕表，將1120 QPSQ/1自動上鍊機芯高程度鏤雕，訂價約418萬元。圖 / 江詩丹頓提供。
Overseas鏤雕超薄萬年曆腕表，將1120 QPSQ/1自動上鍊機芯高程度鏤雕，訂價約418萬元。圖 / 江詩丹頓提供。
將需要抵抗壓力的潛水表大膽鏤空，並加以矽材質機芯，展現雅典表的藝高人膽大。圖 / 雅典表提供。
將需要抵抗壓力的潛水表大膽鏤空，並加以矽材質機芯，展現雅典表的藝高人膽大。圖 / 雅典表提供。
品牌代言人貝克漢（David Beckham）也火速在官方instagram戴上TUDOR新款Black Bay計時碼表，展現巨星代言魅力。圖 / TUDOR提供。
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Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，13,08萬元，全球限量30只。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，13,08萬元，全球限量30只。圖／宇舶表提供
雅典表潛水系列DIVER X 鏤空腕表，矽質自動盤、錨式擒縱機構及擺輪、防水200米，限量175只，69萬5,300元。圖 / 雅典表提供。
雅典表潛水系列DIVER X 鏤空腕表，矽質自動盤、錨式擒縱機構及擺輪、防水200米，限量175只，69萬5,300元。圖 / 雅典表提供。
Tribute to Great Explorers腕表以拖曳式小時、分鐘顯示，展現時間的另類讀取旨趣。圖 / 江詩丹頓提供。
Tribute to Great Explorers腕表以拖曳式小時、分鐘顯示，展現時間的另類讀取旨趣。圖 / 江詩丹頓提供。
具「日內瓦印記」的1120 QPSQ/1自動上鍊機芯再經藍色漆面裝飾，鏤空中帶來冷凝古典氣質。圖 / 江詩丹頓提供。
具「日內瓦印記」的1120 QPSQ/1自動上鍊機芯再經藍色漆面裝飾，鏤空中帶來冷凝古典氣質。圖 / 江詩丹頓提供。
特殊的單問報時機制，可鳴響半點或整點時間，並與法國知名音響品牌帝瓦雷（Devialet）合作，具有專利0.3毫米薄膜。圖 / 雅典表提供。
特殊的單問報時機制，可鳴響半點或整點時間，並與法國知名音響品牌帝瓦雷（Devialet）合作，具有專利0.3毫米薄膜。圖 / 雅典表提供。
Big Bang Unico Yellow Magic魔力黃陶瓷計時碼表，81萬5,000元，全球限量250只。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Yellow Magic魔力黃陶瓷計時碼表，81萬5,000元，全球限量250只。圖／宇舶表提供
江詩丹頓Métiers d'Art藝術大師系列Tribute to great explorers腕表，以大明火琺瑯的航海地圖向三位葡萄牙航海家致意，三款各限量10只、皆為392萬元。圖 / 江詩丹頓提供。
江詩丹頓Métiers d'Art藝術大師系列Tribute to great explorers腕表，以大明火琺瑯的航海地圖向三位葡萄牙航海家致意，三款各限量10只、皆為392萬元。圖 / 江詩丹頓提供。
Black Bay 1958是該系列首度使用18ct黃金表殼，搭配綠色視覺，金綠合璧，嘗試掌握綠色美學話語權，53萬4,500元。圖 / TUDOR提供。
Black Bay 1958是該系列首度使用18ct黃金表殼，搭配綠色視覺，金綠合璧，嘗試掌握綠色美學話語權，53萬4,500元。圖 / TUDOR提供。

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