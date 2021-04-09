震撼彈！百達翡麗新5711/1A只出一年明年停產掀熱議！

首度參與鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders）的指標性品牌百達翡麗（Patek Philippe），今年推出四只超人氣的「金鷹（Nautilus）系列」新作，稍早曾傳出熱賣的Ref.5711/1A金鷹精鋼腕表將停產消息，一度讓二手市場為之火熱，今日根據百達翡麗原廠官方消息：新款5711/1A將只生產一年，並於2022停產，迅速為國外論壇與買家投下超級震撼彈。

原本Ref.5711/1A金鷹精鋼腕表即將停產消息已然讓高級鐘表玩家網友與論壇為之沸騰，百達翡麗今年並推出新款嶄新橄欖綠色放射狀面的5711/1A-014，引領綠色美學大旗，同場加映並有表圈鑲嵌以長方形鑽石的Ref.5711/1300A。在生機盎然之外，同場閃耀。