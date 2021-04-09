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IKEA聯名LEGO樂高系列排隊賣翻！曝光「輕鬆買到」秘訣
居家品牌IKEA與LEGO樂高聯名的BYGGLEK系列，4月8日在全台六家IKEA實體門市開賣，當天就吸引大批排隊人潮搶購，希望第一時間入手BYGGLEK系列，回家感受組裝的樂趣。
BYGGLEK系列之前先在歐洲上市，開賣第一天就完售，在網路上掀起熱烈討論，而台灣則在4月8日開賣，首日就吸引不少人排隊指名搶購，目前僅限IKEA卡友購買，每人每卡每日限購3件商品，銷售狀況非常好，官方不願意透露銷售數字，不過據了解，首日就已經讓首波進貨銷售一空。
不少網友擔心買不到，但其實據了解，IKEA與LEGO樂高聯名的BYGGLEK系列並不是「限量商品」，未來將是長期固定販售的商品，只是各店進貨的時間未定，所以其實不用搶著第一時間入手，就有工作人員透露，只要過一陣子店內存貨變多，屆時就能輕鬆買到BYGGLEK系列。
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