快訊

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IKEA聯名LEGO樂高系列排隊賣翻！曝光「輕鬆買到」秘訣

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
IKEA X LEGO的BYGGLEK系列，在台灣開賣首日，掀起排隊人潮。圖／讀者提供
IKEA X LEGO的BYGGLEK系列，在台灣開賣首日，掀起排隊人潮。圖／讀者提供

居家品牌IKEA與LEGO樂高聯名的BYGGLEK系列，4月8日在全台六家IKEA實體門市開賣，當天就吸引大批排隊人潮搶購，希望第一時間入手BYGGLEK系列，回家感受組裝的樂趣。

BYGGLEK系列之前先在歐洲上市，開賣第一天就完售，在網路上掀起熱烈討論，而台灣則在4月8日開賣，首日就吸引不少人排隊指名搶購，目前僅限IKEA卡友購買，每人每卡每日限購3件商品，銷售狀況非常好，官方不願意透露銷售數字，不過據了解，首日就已經讓首波進貨銷售一空。

不少網友擔心買不到，但其實據了解，IKEA與LEGO樂高聯名的BYGGLEK系列並不是「限量商品」，未來將是長期固定販售的商品，只是各店進貨的時間未定，所以其實不用搶著第一時間入手，就有工作人員透露，只要過一陣子店內存貨變多，屆時就能輕鬆買到BYGGLEK系列。

IKEA與LEGO樂高聯名的BYGGLEK系列，在台灣正式上市。圖／IKEA提供
IKEA與LEGO樂高聯名的BYGGLEK系列，在台灣正式上市。圖／IKEA提供
IKEA X LEGO的BYGGLEK系列，在台灣開賣首日，掀起排隊人潮。圖／讀者提供
IKEA X LEGO的BYGGLEK系列，在台灣開賣首日，掀起排隊人潮。圖／讀者提供
IKEA與LEGO樂高聯名的BYGGLEK系列，在台灣正式上市。圖／IKEA提供
IKEA與LEGO樂高聯名的BYGGLEK系列，在台灣正式上市。圖／IKEA提供

IKEA 樂高

延伸閱讀

嘉義人尖叫！「IKEA嘉義店」確定今年快閃登場　IKEA霜淇淋、人氣肉丸吃得到

他穿黃衣逛IKEA被誤當店員怒飆！主管一句話 鬼打牆男沉默後光速逃

新疆棉抵制潮延燒！沒代言人躲過 陸網友怒點IKEA：別想矇混過關

史上最萌！IKEA限量鯊魚口罩「只送不賣」獲得方法曝光

相關新聞

俏媽咪潔思米／軟綿綿又會拉絲 奶香誘人的奶油餐包捲

奶油餐包捲的作法比較繁雜一點，看著步驟圖可以更仔細一步步學起來喔！做完一大盤超有成就感，餐包捲不只有著油亮亮的膚質，還有...

端上暖心的一杯茶／溫熱入口 生薑紅糖水與生薑陳棗茶

從文學認識本草，常見的生薑也變得優雅動人起來。

LINE FRIENDS「2021澎湖花火節」限定商品5款可愛必收

LINE首度攜手國際級大型盛典活動「2021澎湖國際海上花火節」，擴大串聯LINE生態圈中多元服務，打造全新一站式智慧旅...

迪士尼控掃貨了！多芬聯名米奇米妮、小飛象⋯想全包

迪士尼控們，又得把荷包給準備好！多芬再度與迪士尼家族推出聯名款，去年與小熊維尼合作掀起搶購，今年擴大合作範圍，包括當紅的...

入手Chloé、LOEWE夏日編織包 海邊小旅行之網美必備款

編織包款、帆布手袋，都為夏日帶來輕盈的穿搭樂趣。Chloé Woody系列早前僅有鞋履款式，日前再推「法式文青」帆布托特...

人氣女星河智苑不演戲跨界當藝術家 還與Converse大玩聯名鞋？

因為曾演出「奇皇后」而在台灣也擁有高知名度的韓國女星河智苑，近年幾乎都投注心力於其他興趣，日前還以「畫家」身份出道，參與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。