IKEA聯名LEGO樂高系列排隊賣翻！曝光「輕鬆買到」秘訣

居家品牌IKEA與LEGO樂高聯名的BYGGLEK系列，4月8日在全台六家IKEA實體門市開賣，當天就吸引大批排隊人潮搶購，希望第一時間入手BYGGLEK系列，回家感受組裝的樂趣。

BYGGLEK系列之前先在歐洲上市，開賣第一天就完售，在網路上掀起熱烈討論，而台灣則在4月8日開賣，首日就吸引不少人排隊指名搶購，目前僅限IKEA卡友購買，每人每卡每日限購3件商品，銷售狀況非常好，官方不願意透露銷售數字，不過據了解，首日就已經讓首波進貨銷售一空。