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完整打包佐藤可士和美學！必收G-SHOCK聯名表 替換式表帶、表殼真的帥
UNIQLO、Rakuten樂天市場、藏壽司（くら寿司）…這些耳熟能詳的大型企業有什麼共通點？那就是其企業Logo都是由日本設計大師佐藤可士和（Kashiwa Sato）操刀完成。同時在今年也由他本人親自策劃了「佐藤可士和展」呈現30年來的經典之作，更是日本設計界的年度盛事。
於是，G-SHOCK便以大師的個展為藉，採用招牌DW-5600系列，運用佐藤可士和廣為人知的作品「Lines（線）」為主題，鮮紅表面配搭藍、白線條排列，還提供了替換式表殼與表帶設計，讓限量表充滿新鮮感。G-SHOCK採用白、橘及綠的半透明樹脂材料製成三組表殼與表帶可隨意搭配出27種組合，增添配戴的多樣化與趣味性。當開啟背光燈照明時，佐藤可士和姓名的字首「K」亦會浮現在表面。同樣的設計主題也延伸至表盒包裝，完整呈現佐藤可士和的獨特世界觀與日式設計美學，全台限量80組。
另外，UNIQLO也向佐藤可士和致敬，也以大師個展為概念，推出Kashiwa Sato UT系列。除了把其經典作品都化作T恤上的圖案之外，設計樣式還加入了東京六本木、新宿等多元都市風貌，以及佐藤可士和招牌字體搭配MARVEL人氣角色蜘蛛人等圖騰。一共推出24款男裝T恤，590元起就能入手，想要完整收藏大師創作也不傷荷包。
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