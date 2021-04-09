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完整打包佐藤可士和美學！必收G-SHOCK聯名表 替換式表帶、表殼真的帥

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK因應「佐藤可士和展」，推出聯名限量腕表套組。圖／Casio提供
G-SHOCK因應「佐藤可士和展」，推出聯名限量腕表套組。圖／Casio提供

UNIQLO、Rakuten樂天市場、藏壽司（くら寿司）…這些耳熟能詳的大型企業有什麼共通點？那就是其企業Logo都是由日本設計大師佐藤可士和（Kashiwa Sato）操刀完成。同時在今年也由他本人親自策劃了「佐藤可士和展」呈現30年來的經典之作，更是日本設計界的年度盛事。

於是，G-SHOCK便以大師的個展為藉，採用招牌DW-5600系列，運用佐藤可士和廣為人知的作品「Lines（線）」為主題，鮮紅表面配搭藍、白線條排列，還提供了替換式表殼與表帶設計，讓限量表充滿新鮮感。G-SHOCK採用白、橘及綠的半透明樹脂材料製成三組表殼與表帶可隨意搭配出27種組合，增添配戴的多樣化與趣味性。當開啟背光燈照明時，佐藤可士和姓名的字首「K」亦會浮現在表面。同樣的設計主題也延伸至表盒包裝，完整呈現佐藤可士和的獨特世界觀與日式設計美學，全台限量80組。

Lines（線）的設計主題延伸至表盒包裝，完整呈現佐藤可士和的獨特世界觀與日式設計美學，全台限量80組。圖／Casio提供
Lines（線）的設計主題延伸至表盒包裝，完整呈現佐藤可士和的獨特世界觀與日式設計美學，全台限量80組。圖／Casio提供

另外，UNIQLO也向佐藤可士和致敬，也以大師個展為概念，推出Kashiwa Sato UT系列。除了把其經典作品都化作T恤上的圖案之外，設計樣式還加入了東京六本木、新宿等多元都市風貌，以及佐藤可士和招牌字體搭配MARVEL人氣角色蜘蛛人等圖騰。一共推出24款男裝T恤，590元起就能入手，想要完整收藏大師創作也不傷荷包。

設計大師佐藤可士親自策劃了「佐藤可士和展」呈現30年來的經典之作，更是日本設計界的年度盛事。圖／Casio提供
設計大師佐藤可士親自策劃了「佐藤可士和展」呈現30年來的經典之作，更是日本設計界的年度盛事。圖／Casio提供

G-SHOCK x 佐藤可士和聯名DWE-5600KS-7表款7,800元。圖／Casio提供
G-SHOCK x 佐藤可士和聯名DWE-5600KS-7表款7,800元。圖／Casio提供

G-SHOCK提供了替換式表殼與表帶設計，讓限量表充滿新鮮感。圖／Casio提供
G-SHOCK提供了替換式表殼與表帶設計，讓限量表充滿新鮮感。圖／Casio提供

白、橘及綠的半透明樹脂材料製成三組表殼與表帶可隨意搭配出27種組合。圖／Casio提供
白、橘及綠的半透明樹脂材料製成三組表殼與表帶可隨意搭配出27種組合。圖／Casio提供

UNIQLO Kashiwa Sato UT系列，設計主題都運用了佐藤可士和30年來的經典之作。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Kashiwa Sato UT系列，設計主題都運用了佐藤可士和30年來的經典之作。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Kashiwa Sato UT系列，還提供佐藤可士和招牌字體搭配MARVEL人氣角色蜘蛛人等圖騰T恤。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Kashiwa Sato UT系列，還提供佐藤可士和招牌字體搭配MARVEL人氣角色蜘蛛人等圖騰T恤。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Kashiwa Sato UT系列，設計主題都運用了佐藤可士和30年來的經典之作。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Kashiwa Sato UT系列，設計主題都運用了佐藤可士和30年來的經典之作。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Kashiwa Sato UT系列，設計主題都運用了佐藤可士和30年來的經典之作。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Kashiwa Sato UT系列，設計主題都運用了佐藤可士和30年來的經典之作。圖／UNIQLO提供

日本 UNIQLO

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