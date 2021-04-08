三明治1元、送飲料！Isaac Toast返台北　3口味搶先吃

來自韓國的奶油吐司專賣店「Isaac Toast」在台北又吃得到了！繼大力拓展中南部據點後，Isaac Toast將於4月10日重新北上，同步開設「忠孝復興店」、「北車南陽店」等2間門市。並且搶先開賣春川辣雞腿三明治、泡菜花生培根三明治、泡菜牛五花三明治等3款全新產品。為慶祝新店開幕，還有「吐司1元起」、「打卡送紅茶」等限時優惠。

創立於1995年的Isaac Toast，在韓國擁有超過800間門市，乃是台灣民眾赴韓旅遊時的人氣用餐選擇，因此也被暱稱為「韓國美而美」。店內最大的特色，就是使用獨家的甜味醬料，搭配上口感酥脆的鐵板奶油吐司，創造出口味多元特色三明治。2016年，Isaac Toast首度登台，並於台灣多點開花，但也因營運策略調整，暫別台北市場。經過時光等候，Isaac Toast重新於台北南陽街與忠孝復興商圈開設新店，正式回歸台北，同時將在台分店數拓展到15間。

為了迎接台北雙門市新開幕，將搶先推出3款台灣限定商品。「春川辣雞腿三明治」以韓國經典的春川辣炒雞為主角，透過整塊雞腿排搭配韓式辣醬呈現，還搭配有雙倍起司，共同夾入奶油吐司之中，味覺層次豐富，每份109元。「泡菜花生醬培根三明治」則選用韓國道地泡菜結合香濃花生醬，更能突顯薄脆焦香的培根滋味，每份109元。至於「泡菜牛五花三明治」使用牛五花煎肉片配上韓國泡菜，並以玉米粒、酸黃瓜、高麗菜絲相佐，每份119元。