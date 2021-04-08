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MONCLER運動鞋九○年代籃球風 LACOSTE新款網球鞋帥爆
MONCLER推出全新春夏運動鞋，結合九○年代籃球鞋的細節，打造既復古又時髦的運動鞋款；LACOSTE創作了全新AG-LT21 Ultra高性能專業網球鞋履，丹尼爾．梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）穿上它出賽，也代表LACOSTE重返網球賽場的里程碑。
Promyx Space運動鞋、春夏季涼鞋是MONCLER運動鞋系列的全新商品，在保留經典皮革鞋面、鞋底的基礎上，融合九○年代籃球鞋的獨特細節，例如撞色線條、橡膠鞋片，推出高、低筒兩種款式，海綿鞋舌加強了鞋體的復古未來感，全系列共有冰白色、淺灰色及黑灰相間三款配色。
LACOSTE則是結合經典與未來感，推出AG-LT21 Ultra高性能專業網球鞋履，在2021年邁阿密網球公開賽的首輪比賽中，目前在世界網球排名（ATP）上升至第二位的丹尼爾．梅德韋傑夫，代表LACOSTE網球夢之隊參加比賽，即是穿上全新風格的AG-LT21 Ultra網球鞋；兼具速度、穩定度以及靈活性，AG-LT 21 Ultra鞋底的分段式固特異外底設計，增強抓地力，鞋帶處採用外置式鞋帶扣，以確保貼合度並提供支撐，HELIX螺旋織法超輕透氣網布鞋面帶來透氣舒適感，鞋頭則採用KURIM 270度防摩擦保護裝置，為穿著者提供持久保護，共推出3款顏色包括白色、藍紅色和鱷魚經典綠。
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