MONCLER運動鞋九○年代籃球風 LACOSTE新款網球鞋帥爆

MONCLER推出全新春夏運動鞋，結合九○年代籃球鞋的細節，打造既復古又時髦的運動鞋款；LACOSTE創作了全新AG-LT21 Ultra高性能專業網球鞋履，丹尼爾．梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）穿上它出賽，也代表LACOSTE重返網球賽場的里程碑。

Promyx Space運動鞋、春夏季涼鞋是MONCLER運動鞋系列的全新商品，在保留經典皮革鞋面、鞋底的基礎上，融合九○年代籃球鞋的獨特細節，例如撞色線條、橡膠鞋片，推出高、低筒兩種款式，海綿鞋舌加強了鞋體的復古未來感，全系列共有冰白色、淺灰色及黑灰相間三款配色。