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樂雅樂飄台菜香！吃得到牛奶魚義大利麵、魚香海鮮飯
繼前年春季推出台灣料理之後，日本連鎖家庭餐廳「Royal Host 樂雅樂餐廳」在春暖花開之際，自即日起以台南美食為出發點，再度推出台式料理「一桌子在地手路好料」及「春嬌午茶甜品」，透過牛奶魚、龍虎班、櫻花蝦等食材的運用，創造餐桌上的新回憶。
此次推出的料理中，樂雅樂選用台南台江漁人的草本牛奶魚（虱目魚）為主角，推出「甘樹子牛奶魚義大利麵」。經過醬燒燉煮的牛奶魚，肉質鮮甜細緻，結合多種菇菌、蘆筍拌炒，並添入甘樹子醬增香，為義大利麵帶來台式風味，每份350元。「香煎龍虎斑櫻花蝦腐乳拌飯」則透過香煎龍虎斑魚，搭佐季節時蔬、櫻花蝦與蛋絲、紅蘿蔔、小黃瓜等食材，再淋上特製腐乳醬，色彩繽紛且帶有復古台味，每份420元。
使用醬油、辣豆瓣、豬絞肉等食材製作的「魚香醬」，儘管沒有使用魚，但卻帶著魚香，乃是許多台菜的靈魂醬汁。樂雅樂此次以魚香醬為出發點，推出「魚香酥炸海鮮杏力飯」、「魚香薯條」等特色餐點，讓台味醬汁帶出嶄新的創意與食趣，各為350元、99元。另外隨著春天到來，樂雅樂也將台式甜點加入櫻花元素，推出梅香甜藷白糖粿、櫻花玫香凍、櫻花凍玫瑰氣泡飲等新品甜點，售價90～130元。
為慶祝30週年，樂雅樂攜手台南「合成帆布行」，合作推出「限量紀念款帆布袋」，自5月1日起將展開滿額贈活動。在4月9日至4月30日期間，樂雅樂LINE好友可參與抽獎活動，有機會獲得價值650元的「青森蘋果年輪蛋糕」。
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