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2021 WW表展／PIAGET向超薄腕表與她們的產地致意

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Altiplano Origin腕表的超薄尺寸，裝載了501P自動上鍊機芯。圖 / PIAGET提供。
Altiplano Origin腕表的超薄尺寸，裝載了501P自動上鍊機芯。圖 / PIAGET提供。

2021年「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」表展已於昨日開跑，頂級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）同時於昨日釋出最新新品訊息，包含「Altiplano Collection超薄腕表」、「Polo Collection運動腕表」與「Limelight Gala Collection女性珠寶腕表」，鎖定工藝、運動風格與女性珠寶款式三大主題。

Limelight Gala Collection女性珠寶腕表帶來多款絕美的高級珠寶女表款式，例如結合宮廷式雕刻與大量彩色寶石的Precious Rainbow腕表，傳遞七彩虹彩視覺。另有三款Limelight Gala Precious高級珠寶女表聚焦於「陽光」，分別以晨起、日光、夕陽為主題，以Sunrise、Sunlight、Sunset三款女表，勾勒出陽光在一日中不同時段的璀璨可能。

Altiplano Collection則有一只超薄概念款Altiplano Concept向「超薄腕表」的產地：伯爵表廠「仙子坡（La Côte-aux-Fées）」致意，將這只超越紀錄、厚度僅2毫米的金獎款式，在面盤、機芯零件，以綠色還原仙子坡的墨綠生機。Altiplano Ultimate Concepot腕表雖然是「概念表」 但已可訂製，全伯爵只有一位製表大師有此組裝能力，全年產量僅三只，但2021年產能已然全數預定完成，最快交表要等18個月，意即2023年。

最後Altiplano Origin同樣向伯爵表廠致意，在35毫米的表殼中，搭配501P自動上鍊、並巧鑲76顆明亮切割鑽石。讓迷你成為新風潮，優雅復古，重回1960年代。

三款Limelight Gala Precious高級珠寶女表聚焦於「陽光」，以Sunrise、Sunlight、Sunset三款女表，勾勒出陽光在一日中不同時段的璀璨可能。圖 / PIAGET提供。
三款Limelight Gala Precious高級珠寶女表聚焦於「陽光」，以Sunrise、Sunlight、Sunset三款女表，勾勒出陽光在一日中不同時段的璀璨可能。圖 / PIAGET提供。
PIAGET今年的「Limelight Gala」色彩三部曲末章，由Precious Sunset腕表32顆明亮式切割粉色藍寶石與鑽石，浪漫還原落日餘暉的粉紅夢幻。圖 / PIAGET提供。
PIAGET今年的「Limelight Gala」色彩三部曲末章，由Precious Sunset腕表32顆明亮式切割粉色藍寶石與鑽石，浪漫還原落日餘暉的粉紅夢幻。圖 / PIAGET提供。
全新PIAGET Altiplano Origin腕表，一反近年38毫米以上的女表主流，以35毫米輕巧現身，價格店洽。圖 / PIAGET提供。
全新PIAGET Altiplano Origin腕表，一反近年38毫米以上的女表主流，以35毫米輕巧現身，價格店洽。圖 / PIAGET提供。

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