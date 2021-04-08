2021 WW表展／PIAGET向超薄腕表與她們的產地致意

2021年「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」表展已於昨日開跑，頂級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）同時於昨日釋出最新新品訊息，包含「Altiplano Collection超薄腕表」、「Polo Collection運動腕表」與「Limelight Gala Collection女性珠寶腕表」，鎖定工藝、運動風格與女性珠寶款式三大主題。

Limelight Gala Collection女性珠寶腕表帶來多款絕美的高級珠寶女表款式，例如結合宮廷式雕刻與大量彩色寶石的Precious Rainbow腕表，傳遞七彩虹彩視覺。另有三款Limelight Gala Precious高級珠寶女表聚焦於「陽光」，分別以晨起、日光、夕陽為主題，以Sunrise、Sunlight、Sunset三款女表，勾勒出陽光在一日中不同時段的璀璨可能。

Altiplano Collection則有一只超薄概念款Altiplano Concept向「超薄腕表」的產地：伯爵表廠「仙子坡（La Côte-aux-Fées）」致意，將這只超越紀錄、厚度僅2毫米的金獎款式，在面盤、機芯零件，以綠色還原仙子坡的墨綠生機。Altiplano Ultimate Concepot腕表雖然是「概念表」 但已可訂製，全伯爵只有一位製表大師有此組裝能力，全年產量僅三只，但2021年產能已然全數預定完成，最快交表要等18個月，意即2023年。