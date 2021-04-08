新葡苑「26款港點吃到飽599」！油雞、蘿蔔糕無限爽吃

為了滿足嗜吃港點的民眾之喜好，以提供上海本幫菜、港式海鮮飲茶為主的「新葡苑」，全新推出「港點下午茶吃到飽」的限店活動，不論是叉燒油雞、皮蛋瘦肉粥、XO醬蘿蔔糕或是麻辣燒賣皇，超過26款的港點，通通都是無限供應，甚至連假日也適用，讓民眾可以輕鬆大快朵頤一番。

前身為「葡苑港式海鮮酒樓」的新葡苑，最初成立於1990年，當時以廣東海鮮與港式飲茶為主。應運時代演變，重新轉型成為「新葡苑」，提供上海與廣東兩大菜系，除了京式片皮鴨、金磚燒肉、三杯牛腩筋煲、金銀蛋莧菜等料理外，豐富的港式點心亦吸引許多民眾登門用餐，目前在全台共有8間分店。

此次推出的「港點下午茶吃到飽」，限定於「台北復興店」提供，適用時段為平假日的下午14:30～16:30，每人599元，乃是新葡苑首度推出下午茶及吃到飽方案。菜單中，共計有蒸籠點心、煎炸烤、燒味熱炒、粥湯品、甜品等5大類別，提供26種基本選擇，另外還有現場隨機推出的不同點心可供選擇。在眾多品項中，「蟬衣腐皮卷」使用蝦仁混合韭黃作為餡料，外皮炸至金黃酥脆後上桌，原價每份170元；至於火鴨蘿蔔絲酥餅，有著多層次的鬆化酥皮，內餡則是蘿蔔絲與烤鴨肉的搭配，原價每份130元。除此之外，還有鹹魚雞粒炒飯、北菇滑雞粥、燒味雙拼等料理，亦有家鄉鹹水餃、雞仔包、叉燒包、臘味蘿蔔糕等經典點心，通通都是無限供應。