2021 WW表展／卡地亞坦克來襲！太陽能、快拆 經典新貌

2021年度的鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）線上表展於4月7日起展開，歷峯集團龍頭品牌卡地亞（CARTIER）除了於線上發布今年新作，並於今（4月8）日舉辦台灣媒體連線專場預覽，年度重要新品均空運來台展出。品牌最具代表性的系列表款中，坦克（Tank de Cartier）推出最完整的全新入門系列Tank Must，將逐漸取代既有的Tank Solo。去年全新改版的Pasha de Cartier不但將提供30毫米的全新尺寸，也推出計時碼表等多種功能新作，讓全系列陣容更豐富。深受歡迎的Ballon Bleu增添40毫米全新尺寸，同時，品牌也宣布推出集團第一款太陽能光電動力機芯，是迎向新世代的象徵。

卡地亞重新演繹原始的Tank Louis Cartier和70年代的經典Must de Cartier，推出的Tank Must系列，以精鋼材質為主，備有小型、大型、超大型款共3種尺寸，前兩款搭載全新高效石英機芯，壽命長達8年；超大型款則搭載品牌自製自動機械機芯，備有摺疊扣金屬鍊帶與穿孔皮革表帶可選，均具備快拆功能。而同時將於第三季一起上市的還有搭載SolarBeat太陽能機芯的小型款與大型款Tank Must腕表，是品牌與集團機芯廠耗時4年合作研發出的新作，維持每月10分鐘的照光就能正常行走報時，外觀與石英表毫無二致。光電系列更近一步搭配40%以歐洲蘋果廢料製成的非動物性材質表帶，節省生產過程中的碳足跡與水資源，訴求永續。全新精鋼Tank Must與金質Tank Louis Cartier也將於9月上市彩色系列，回顧經典風格。

去年翻新上市的Pasha de Cartier腕表，搭載自動上鍊機械機芯，共有41與35毫米兩種尺寸，備有精鋼和金質可選。品牌也將於第四季推出搭載高效石英機芯的30毫米新尺寸，並提供全新的半金雙色款式。今年第二季Pasha也將推出全新的自動計時碼表，而高階表款方面則有結合Pasha與美洲豹兩大經典的鏤空鑽表。

另一款超人氣的常賣表款Ballon Bleu藍氣球，在既有的26、33、36、42毫米4種尺寸之外，今年迎來的是嶄新的中性尺寸40毫米，除了全自動上鍊機芯，也換上了快拆鍊帶與表帶，深具競爭力。氣球系列的白氣球Ballon Blanc和Santos de Cartier分別推出不鏽鋼鑲鑽的款式，前者讓系列價位帶下修、更容易入門，後者則是以表圈鋪鑲鑽石為系列提供更豐富的選擇。同時，Santos de Cartier延續去年的飛行紀念概念持續推出特色套表，向飛行先驅致敬。