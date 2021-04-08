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豐潤光感太美！香奈兒COCO星綻唇膏命定色#118、#134

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒推出全新COCO星綻唇膏，兼具保濕與持色。圖／香奈兒提供
香奈兒推出全新COCO星綻唇膏，兼具保濕與持色。圖／香奈兒提供

香奈兒COCO星綻唇膏，一上市就有好口碑。記者劉小川／攝影
香奈兒COCO星綻唇膏，一上市就有好口碑。記者劉小川／攝影
女人的妝容，最後一步就要畫上迷人的唇膏，展現出豐潤光彩的一面，香奈兒（CHANEL）推出全新COCO星綻唇膏，才剛上市，馬上掀起熱烈買氣，不少網友大贊保濕度高、顯色性強，而台灣主打的命定色也曝光，#118璀璨是有著浪漫粉紫搭配玫瑰木，擦上溫柔度大加分；#134陽光為磚紅調橘色，則是顯白首選。

香奈兒為開發COCO星綻唇膏，早在2016年由日本實驗室挑戰將彩度、持色與光澤融合到單一配方，再與巴黎實驗室合作3年後，才打造出「水感油性質地」的唇膏，兼具保濕與持色，一擦上讓唇彩綻放光澤，簡單的銀色瓶身，降低唇膏旋轉速度，上色零失誤。

與其他唇膏不同，COCO星綻唇膏能鎖住色彩，展現閃亮的豐潤效果，以天然薄膜形成劑讓持色效果達8小時，並添加高光澤植物精華油增加亮度，目前全系列推出20色。台灣主打色除了#118璀璨、#134陽光外，喜歡裸色系的可入手#114光采為裸棕玫瑰木，在春日綻放清新質感。

莉莉蘿絲‧戴普展現舞步 清新又迷人

香奈兒COCO星綻唇膏邀來形象代言人為莉莉蘿絲‧戴普（Lily-Rose Depp），她年僅21歲，從15歲起就與香奈兒合作，她在形象廣告中，與一群舞者秀出舞步，展現清新迷人的魔力，而在廣告中則是擦上#140生命，帶點鐵鏽色的經典紅，展現女人與眾不同、多變的氣質。

莉莉蘿絲‧戴普日前也探訪製造出COCO星綻唇膏的龐坦彩妝實驗室，，親眼見到各種調出顏色的顏料、珠母貝，也才發現COCO星綻唇膏，能將保濕與持色融為一體，擦上唇膏後能完美不掉色，仰賴實驗室中超過140次的實驗，才得以創作，

21歲的莉莉蘿絲提到保養，認為「防曬非常重要」，每天也要使用基礎保養品，至於美妝品的部分，香水、唇筆、唇膏、眼線和遮瑕膏都是必備關鍵，搭需要搭配梳子。她認為化妝可以靈活多變，把唇膏當成腮紅、頰彩也能當成眼影來使用。

莉莉蘿絲‧戴普展現清新、多變的女人魅力。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲‧戴普展現清新、多變的女人魅力。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO星綻唇膏試色。記者劉小川／攝影
香奈兒COCO星綻唇膏試色。記者劉小川／攝影
莉莉蘿絲‧戴普為香奈兒COCO星綻唇膏形象代言人，在廣告中大秀舞步。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲‧戴普為香奈兒COCO星綻唇膏形象代言人，在廣告中大秀舞步。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO星綻唇膏#118璀璨／1,350元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO星綻唇膏#118璀璨／1,350元。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲‧戴普畫上香奈兒COCO星綻唇膏#140生命。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲‧戴普畫上香奈兒COCO星綻唇膏#140生命。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO星綻唇膏，台灣主打色#118、#134。記者劉小川／攝影
香奈兒COCO星綻唇膏，台灣主打色#118、#134。記者劉小川／攝影
莉莉蘿絲‧戴普為香奈兒COCO星綻唇膏形象代言人，在廣告中大秀舞步。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲‧戴普為香奈兒COCO星綻唇膏形象代言人，在廣告中大秀舞步。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO星綻唇膏#134陽光／1,350元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO星綻唇膏#134陽光／1,350元。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲‧戴普為香奈兒COCO星綻唇膏形象代言人，在廣告中大秀舞步。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲‧戴普為香奈兒COCO星綻唇膏形象代言人，在廣告中大秀舞步。圖／香奈兒提供
香奈兒推出全新COCO星綻唇膏，兼具保濕與持色。圖／香奈兒提供
香奈兒推出全新COCO星綻唇膏，兼具保濕與持色。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲‧戴普畫上香奈兒COCO星綻唇膏#140生命。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲‧戴普畫上香奈兒COCO星綻唇膏#140生命。圖／香奈兒提供

香奈兒 廣告 唇彩

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