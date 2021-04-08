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瘦子帥穿PUMA新裝秀大長腿 粉絲：啊嘶～也太性感了！
PUMA推出全新的Décor 8 系列，請了品牌代言人E.SO瘦子詮釋服飾與鞋款，因應夏季即將到來還特別以短褲造型拍攝形象大片，曝光之後也引起粉絲的熱烈討論，甚至回應：「這個長腿也太性感」。
Décor 8系列以世界藝術日為設計靈感，運用紅、藍、白、黃色貫穿，結合PUMA經典鞋款展現藝術創作精神。共推出包括RS-X、Mirage Mox 和Ralph Sampson三大主題鞋。其中受到瘦子青睞的就是RS-X Décor 8款是汲取80 年代復刻跑鞋特色，採用透氣網眼高質感皮革拼接鞋面，鞋側彎刀Logo改以線條組合而成。令人玩味的就是鞋帶上的多組童趣圖騰鞋扣，可自由拆組、重新排列。代言人瘦子便以他鍾愛的黑、白色系服飾來搭配，少見的短褲造型秀出大長腿，也讓粉絲們忍不住直呼：「啊～嘶～也太性感了！」
Reebok則首度與韓國街牌LIFUL攜手，推出全新「Reebok by Liful Minimal Garments聯名系列，以簡潔設計風格，打造能歷久不衰的經典單品。摒棄複雜的設計，系列單品包含T恤、外套、短褲等8款。看似中規中矩的外套隱藏著設計巧思，不僅為防風、防潑水材質，還有4個口袋設計，特別是外套兩側長袖可自由拆除，瞬間變成背心，可一衣多穿。聯名鞋款RBK PREMIER ROAD PLUS VI搭載了DMX中底，藉由緩震科技讓雙腳舒適，大底部分區域為鏤空橡膠，有效降低鞋子重量，加上中底的TPU設計，能提供更好的保護與支撐性。
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