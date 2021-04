瘦子帥穿PUMA新裝秀大長腿 粉絲：啊嘶～也太性感了！

PUMA推出全新的Décor 8 系列,請了品牌代言人E.SO瘦子詮釋服飾與鞋款,因應夏季即將到來還特別以短褲造型拍攝形象大片,曝光之後也引起粉絲的熱烈討論,甚至回應:「這個長腿也太性感」。

Décor 8系列以世界藝術日為設計靈感,運用紅、藍、白、黃色貫穿,結合PUMA經典鞋款展現藝術創作精神。共推出包括RS-X、Mirage Mox 和Ralph Sampson三大主題鞋。其中受到瘦子青睞的就是RS-X Décor 8款是汲取80 年代復刻跑鞋特色,採用透氣網眼高質感皮革拼接鞋面,鞋側彎刀Logo改以線條組合而成。令人玩味的就是鞋帶上的多組童趣圖騰鞋扣,可自由拆組、重新排列。代言人瘦子便以他鍾愛的黑、白色系服飾來搭配,少見的短褲造型秀出大長腿,也讓粉絲們忍不住直呼:「啊~嘶~也太性感了!」