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蔡依林的黑色經典小香後背包 Jennie有新版的粉紅色！
前幾年掀起大流行的後背包雖然低調了幾季，但百搭的經典款依舊不受潮流影響，永遠能擄獲許多人的心。最近韓國女團BLACKPINK成員Jennie曬出一系列出遊的照片，穿著之前拍雜誌時示範過的香奈兒粉紅色針織外套的她，搭配的正是粉紅色後背包，再加上粉紅色帽子，整個人看起來青春洋溢，超甜美！
Jennie背的這款包是香奈兒Gabrielle系列的小型後背包，尺寸為23公分×22.5公分×10.5公分。前幾年剛推出的時候主打黑色經典款，那時台灣流行天后蔡依林也搶先背過。現在新色除了Jennie背的粉紅色之外，還有淡雅的綠色。
這款包以復古小牛皮包身搭光滑小牛皮底座，標誌性的菱格紋還有雙C Logo、皮穿鍊背帶都是香奈兒極具辨識度的細節，整體簡單的設計感，無論經過多久都依舊時髦。
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