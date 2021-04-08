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吳速玲纖瘦側身美炸 和許路兒都拎BURBERRY秀日常美圖

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
吳速玲、許路兒詮釋迷你皮革軟式Pocket托特包，59,000元。圖／取自IG、BURBERRY提供
吳速玲、許路兒詮釋迷你皮革軟式Pocket托特包，59,000元。圖／取自IG、BURBERRY提供

BURBERRY帥氣有型的Pocket推出多款全新包型，即刻橫掃IG，蒐集了孔曉振、韓國女團Mamamoo成員華莎（HwaSa）、Red Velvet的Yeri、EXO伯賢等明星，許路兒和吳速玲也以日常生活的風格表現，演繹Pocket手袋的多變造型。

許路兒以「沒有目的地的穿梭在巷弄間，遇見澎湃花開的小驚喜」為題，展現幾近下衣失蹤的美腿造型，簡約色彩搭上紳士帽，輕鬆有型；吳速玲則是令人莞爾的寫道，「生日快到了，就一直很想花錢，這是什麼奇怪的症狀！」她在士東市場麵店拍的迷你皮革軟式Pocket托特包穿搭照，搭襯花店與麵攤的日常背景，相當好看，也秀出她的纖瘦好身材。

Pocket手袋系列結合了品牌傳統和對未來的展望，由創意總監Riccardo Tisci設計，是可在日晚裝之間變換風格的包款，囊括迷你版、折疊式款，以及採用誇張比例設計的信封型Pocket包，展現各種造型趣味。包款採用正面壓縫打造細節，硬挺提柄、亮澤金色金屬配件和Horseferry印花圖案為其辨識度，靈感源自品牌的馬術傳統，可斜背或當作手提托特包，帶來都會穿搭的變化。

孔曉振手拿迷你皮革軟式Pocket托特包，59,000元。圖／取自IG
孔曉振手拿迷你皮革軟式Pocket托特包，59,000元。圖／取自IG
鄭秀文演繹迷你皮革軟式Pocket托特包，59,000元。圖／BURBERRY提供
鄭秀文演繹迷你皮革軟式Pocket托特包，59,000元。圖／BURBERRY提供
吳速玲以纖長身型詮釋迷你皮革軟式Pocket托特包，59,000元。圖／取自IG
吳速玲以纖長身型詮釋迷你皮革軟式Pocket托特包，59,000元。圖／取自IG
EXO伯賢搭襯帆布及皮革Pocket翻口包，46,500元。圖／取自IG
EXO伯賢搭襯帆布及皮革Pocket翻口包，46,500元。圖／取自IG
皮革扁型Pocket包淡橘色，10萬5,000元。圖／BURBERRY提供
皮革扁型Pocket包淡橘色，10萬5,000元。圖／BURBERRY提供
華莎性感搭襯迷你皮革軟式Pocket托特包，59,000元。圖／取自IG
華莎性感搭襯迷你皮革軟式Pocket托特包，59,000元。圖／取自IG
Red Velvet的Yeri將迷你皮革軟式Pocket托特包的穿搭拍得相當別緻。圖／取自IG
Red Velvet的Yeri將迷你皮革軟式Pocket托特包的穿搭拍得相當別緻。圖／取自IG
吳速玲以纖長身型詮釋迷你皮革軟式Pocket托特包，59,000元。圖／取自IG
吳速玲以纖長身型詮釋迷你皮革軟式Pocket托特包，59,000元。圖／取自IG
中型棉質帆布及皮革軟式Pocket托特包柔和淺黃褐色及暖沙色，69,000元。圖／BURBERRY提供
中型棉質帆布及皮革軟式Pocket托特包柔和淺黃褐色及暖沙色，69,000元。圖／BURBERRY提供
許路兒照例以零失誤的美圖演繹迷你皮革軟式Pocket托特包，59,000元。圖／取自IG
許路兒照例以零失誤的美圖演繹迷你皮革軟式Pocket托特包，59,000元。圖／取自IG
Red Velvet的Yeri將迷你皮革軟式Pocket托特包的穿搭拍得相當別緻。圖／取自IG
Red Velvet的Yeri將迷你皮革軟式Pocket托特包的穿搭拍得相當別緻。圖／取自IG
徽標圖案丹寧及皮革迷你Pocket包暗帆布藍色，44,500元。圖／BURBERRY提供
徽標圖案丹寧及皮革迷你Pocket包暗帆布藍色，44,500元。圖／BURBERRY提供
中型皮革軟式Pocket托特包，79,000元。圖／BURBERRY提供
中型皮革軟式Pocket托特包，79,000元。圖／BURBERRY提供
徽標印花橡膠棉質Pocket翻口包黑色，49,900元。圖／BURBERRY提供
徽標印花橡膠棉質Pocket翻口包黑色，49,900元。圖／BURBERRY提供
迷你皮革軟式Pocket托特包棕褐色，59,000元。圖／BURBERRY提供
迷你皮革軟式Pocket托特包棕褐色，59,000元。圖／BURBERRY提供
迷你正面壓縫皮革Pocket包，48,900元。圖／BURBERRY提供
迷你正面壓縫皮革Pocket包，48,900元。圖／BURBERRY提供
許路兒照例以零失誤的美圖演繹迷你皮革軟式Pocket托特包，59,000元。圖／取自IG
許路兒照例以零失誤的美圖演繹迷你皮革軟式Pocket托特包，59,000元。圖／取自IG
中型皮革軟式Pocket托特包，79,000元。圖／BURBERRY提供
中型皮革軟式Pocket托特包，79,000元。圖／BURBERRY提供

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