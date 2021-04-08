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吳速玲纖瘦側身美炸 和許路兒都拎BURBERRY秀日常美圖
BURBERRY帥氣有型的Pocket推出多款全新包型，即刻橫掃IG，蒐集了孔曉振、韓國女團Mamamoo成員華莎（HwaSa）、Red Velvet的Yeri、EXO伯賢等明星，許路兒和吳速玲也以日常生活的風格表現，演繹Pocket手袋的多變造型。
許路兒以「沒有目的地的穿梭在巷弄間，遇見澎湃花開的小驚喜」為題，展現幾近下衣失蹤的美腿造型，簡約色彩搭上紳士帽，輕鬆有型；吳速玲則是令人莞爾的寫道，「生日快到了，就一直很想花錢，這是什麼奇怪的症狀！」她在士東市場麵店拍的迷你皮革軟式Pocket托特包穿搭照，搭襯花店與麵攤的日常背景，相當好看，也秀出她的纖瘦好身材。
Pocket手袋系列結合了品牌傳統和對未來的展望，由創意總監Riccardo Tisci設計，是可在日晚裝之間變換風格的包款，囊括迷你版、折疊式款，以及採用誇張比例設計的信封型Pocket包，展現各種造型趣味。包款採用正面壓縫打造細節，硬挺提柄、亮澤金色金屬配件和Horseferry印花圖案為其辨識度，靈感源自品牌的馬術傳統，可斜背或當作手提托特包，帶來都會穿搭的變化。
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