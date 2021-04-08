多元旅遊需求一網打盡 Airbnb 推無障礙線上體驗

為提倡無障礙旅遊，打造更具包容性的旅遊環境，Airbnb 即日起推出由全球體驗達人精心設計的 12 項全新線上體驗，以更貼近神經多樣性（Neurodiversity）參加者需求，擁抱多元旅遊。

這系列由神經多樣性專家所打造的 Airbnb 線上體驗包含改善協調性和身體素質的包容性舞蹈課、獨特互動式音樂課程及帶領學員神遊加州的繪畫課程等。為了讓更多人能享受這系列全新的線上體驗，即日起至2021年5月1日止，只要在結帳時輸入代碼「EXPLORE」，即可享有首次預訂15美元（約合420新台幣）的折扣。

Airbnb 無障礙標準部門負責人（Head of Hosting Accessibility Standards） Suzanne Edwards 表示：「我們很榮幸能推出神經多樣性參加者可以共同享受的線上體驗。希望這些體驗能幫助參加者多多參與新活動，或藉此與親友聯繫感情。Airbnb 始終致力於改善平台的無障礙環境，我們也將持續努力，讓各類體驗能夠滿足更多元參與者的需求。」

神經多樣性是指大腦運作、處理和學習資訊方式的差異，舉例來說，自閉症、閱讀障礙和注意力不足過動症等，都視為神經多樣性社群的一部分。過去一年全球疫情造成的社交隔離和日常生活中斷，對神經多樣性社群造成劇烈影響。

Airbnb 線上體驗提供學習新技能、人際交流，以及在家中暢遊世界的多元管道。只要連上網路，無須踏出家門，就能參加五花八門的課程、嘗試新活動、探索新地方，例如洛杉磯的無障礙滑板課程或來自英國的包容性足球，可以參與相關課程的機會，對許多神經多樣性參加者來說意義非凡。另外，有些線上體驗亦可協助紓緩疫情帶來的壓力，像是與一群治療駱馬共度美好時光、專為神經多樣性社群設計的正念課程及焦慮管理冥想練習。

為了感謝 SeeAbility、The Tower Project、The Institute for Effective Education 和 Disability Sports Coach 等國際組織為神經多樣性社群付出的努力，Airbnb 現正提供優惠券，讓更多旅客能輕鬆享受線上體驗。

SeeAbility 的參與負責人（Head of Engagement） Scott Watkin BEM 表示：「身為 SeeAbility 的參與負責人，許多有身心障礙生活經驗朋友紛紛表示全球疫情肆虐使他們感到格外孤單。我衷心支持這項新計畫，也很高興看到 Airbnb 全球社群為成千上萬的身心障礙人士打造更符合無障礙理想的網路世界。這是提倡包容性的絕佳典範，希望透過 Airbnb 和 SeeAbility 的持續合作，能為世界各地的人們創造更多參與和貢獻的機會。」

神經多樣性友善的全新系列線上體驗，由體驗達人根據眾多神經多樣性參加者的不同需求而設計，適合個人喜好、需求和年齡各異的人們參與。不需離開家門就可以輕鬆和親朋好友聯繫感情、體驗嶄新活動和結交來自全球各地的新朋友。值得注意的是，部分線上體驗為社會公益活動，收益將捐贈給非營利組織，為圓滿無障礙社會盡一份力。