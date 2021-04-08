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母親節檔期將賣出20萬個蛋糕！85ºC再送「精品包」
母親節蛋糕戰開打，85ºC推出6款母親節主題蛋糕應戰，預計全台可售出超過5萬7千個母親節主題款蛋糕，不僅如此，公關副總鐘靜如預估，母親節檔期將可賣出20~21萬個蛋糕，出貨營業額較去年可成長3%。
85ºC今年推出的6款母親節主題蛋糕，除了口味不同，造型也吸睛，像是象徵媽媽的愛沒有「額」度的「夢幻天鵝」，媽媽最愛的名牌包化身「愛媽包」，還有長輩最愛口味「芋花園」等，即日起至5/6日門市預購可享85折優惠；另於85 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，還可再抽Dyson吹風機、Dyson吸塵器、Oster氣炸烤箱、CHARLES & KEITH精品包包、Pandora經典手鏈等。
85ºC以「美麗佳人媽咪」為主題推出的6款蛋糕，分別有6吋、8吋及10吋等不同選擇，85折價420元起。今年主打款「愛媽包」，廣告用語是「買不起50萬的名牌包沒關係，今年我們就選這款愛媽包」，以今夏最美味的包包，喚起媽媽心中最甜蜜夢幻的回憶，蛋糕體是輕柔的香草戚風蛋糕與乳酪蛋糕，配上香草乳酪慕斯和芒椰香布蕾餡，夾著酸甜莓果脆片和柳橙果餡，有屬於少女的甜蜜滋味。
適合全家分享10吋大份量的「草莓伯爵」，以香草戚風蛋糕，包覆香甜草莓優格慕斯與Q彈伯爵巧克力奶凍，85折價999元。
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