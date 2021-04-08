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「魔物獵人崛起」狂銷500萬套 日本推出限量聯名酒杯
在Nintendo Switch推出的「魔物獵人」系列最新力作「魔物獵人崛起」，於3月26日上市的一週之內，全球出貨套數已突破500萬套。日本的URAKITA工房也與「魔物獵人崛起」聯名，在官網推出「魔物獵人崛起」限量特製木酒杯，部分熱門款式目前剩餘可預約的數量已經不到20個。
「魔物獵人」系列是讓玩家在雄偉的大自然環境中，與巨大怪獸對抗的狩獵動作遊戲，自2004年推出第一款作品以來，至2020年12月31日為止，全系列累計銷量達6600 萬套。
「魔物獵人崛起」是在Nintendo Switch平台上推出的「魔物獵人」新作，宗旨是利用CAPCOM獨創的開發引擎「RE ENGINE」，開發出可以隨時隨地、和任何人一起輕鬆享受的全新「魔物獵人」。
「魔物獵人崛起」與URAKITA工房的聯名酒杯有隨從加爾克、艾路貓、神火村、集會所「月兔」…等圖樣，酒杯的容量為200毫升，直徑8.5cm，高7cm，重量50公克，使用日本國產的天然木材、手工製作，售價為日幣4180元，折合台幣約1200元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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