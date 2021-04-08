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泰格豪雅出奇招更吸睛！ 年度新品聚焦Aquaracer潛水表

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
正當其他品牌紛紛曝光多款新作的同時，泰格豪雅卻一反常態，要大家聚焦於品牌的Aquaracer系列表款。圖／TAG Heuer提供
正當其他品牌紛紛曝光多款新作的同時，泰格豪雅卻一反常態，要大家聚焦於品牌的Aquaracer系列表款。圖／TAG Heuer提供

產業年度盛事「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」線上發表如期展開，正當其他品牌紛紛曝光多款新作的同時，LVMH集團旗下的泰格豪雅（TAG Heuer）卻一反常態，要大家聚焦於品牌的Aquaracer系列。連同限量設計，一口氣推出8款不同配色的全新表款，反而更能看出品牌的革新企圖。

新款腕表保留了經典12邊型的旋轉表圈，但包括表盤、指針和計時刻度等細節都向1978年骨董表致敬。圖／TAG Heuer提供
新款腕表保留了經典12邊型的旋轉表圈，但包括表盤、指針和計時刻度等細節都向1978年骨董表致敬。圖／TAG Heuer提供

正當其他品牌以數款新品迷惑消費者的同時，泰格豪雅卻很巧妙的在「鐘表與奇蹟」展時，只推出一款新腕表。那就是招牌的Aquaracer系列以優化方式呈現，成為Aquaracer Professional 300米自動腕表，其靈感源自於泰格豪雅在1978年時推出的Ref. 844潛水腕表。除了保留了經典12邊型的旋轉表圈，包括表盤、指針和計時刻度等細節都向上述的骨董表款致敬，而且材質再升級。像是全系列都配以陶瓷表圈，取代原有的鋁圈、位於3點鐘的日期窗也移至6點鐘方向，還在表鏡上添加了放大鏡來輔助辨時。同時，原有的長梯型時標，則改以8角造型呈現，讓整體外觀更富有經典表款韻味。

2004年首次出現在Aquaracer的底蓋上的Scaphander潛水衣頭盔圖案重新回歸。圖／TAG Heuer提供
2004年首次出現在Aquaracer的底蓋上的Scaphander潛水衣頭盔圖案重新回歸。圖／TAG Heuer提供

不僅如此，泰格豪雅還把Aquaracer Professional 300米自動腕表的表殼、表圈和金屬表鍊都重新設計，使其更為纖薄。表耳更短小，表殼邊緣經過倒角和拋光處理，使腕表視覺更為協調一致。而且還把2004年首次出現在Aquaracer的底蓋上的Scaphander潛水衣頭盔圖案重新回歸，並設計了全新的12面底蓋，底蓋上鋪滿一個個六角型圖形，藉以凸顯圖案。新款腕表一共推出藍、綠、銀白和黑的配色，還依據了不同色彩，搭配橫紋或水波紋的表盤，讓細節質感再提升。

泰格豪雅全新的Aquaracer系列更名為「Aquaracer Professional 300米自動腕表」，是以優化的方式呈現。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅全新的Aquaracer系列更名為「Aquaracer Professional 300米自動腕表」，是以優化的方式呈現。圖／TAG Heuer提供

另外，值得一提的是Aquaracer Professional 300米自動腕表Ref. 844復刻版，如同其名稱，除了有和一般版的12邊型的旋轉表圈、8角造型時標之外，其餘設計都還原了40年的配置。包括具有24小時指示的紅色阿拉伯數字刻度，以及指針和時標配色，都帶有如日曬後的亞麻色，還刻意採用鈦金屬表殼，來向表款的傳奇歷史致敬。

泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，鑲嵌8顆淨度VS+等級鑽石，精鋼表殼、表鍊，搭配藍色陶瓷表圈，表徑36毫米約10萬9,400元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，鑲嵌8顆淨度VS+等級鑽石，精鋼表殼、表鍊，搭配藍色陶瓷表圈，表徑36毫米約10萬9,400元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表Ref. 844復刻版，鈦金屬表殼搭配黑色陶瓷表圈，限量844只約14萬3,000元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表Ref. 844復刻版，鈦金屬表殼搭配黑色陶瓷表圈，限量844只約14萬3,000元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑36毫米約92,500元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑36毫米約92,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，鈦金屬表殼、表鍊，搭配綠色陶瓷表圈，表徑43毫米約13萬8,000元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，鈦金屬表殼、表鍊，搭配綠色陶瓷表圈，表徑43毫米約13萬8,000元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配藍色陶瓷表圈，表徑43毫米約99,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配藍色陶瓷表圈，表徑43毫米約99,300元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑36毫米約92,500元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑36毫米約92,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑43毫米約99,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑43毫米約99,300元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑43毫米約99,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑43毫米約99,300元。圖／TAG Heuer提供

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