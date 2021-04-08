泰格豪雅出奇招更吸睛！ 年度新品聚焦Aquaracer潛水表

產業年度盛事「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」線上發表如期展開，正當其他品牌紛紛曝光多款新作的同時，LVMH集團旗下的泰格豪雅（TAG Heuer）卻一反常態，要大家聚焦於品牌的Aquaracer系列。連同限量設計，一口氣推出8款不同配色的全新表款，反而更能看出品牌的革新企圖。

新款腕表保留了經典12邊型的旋轉表圈，但包括表盤、指針和計時刻度等細節都向1978年骨董表致敬。圖／TAG Heuer提供

正當其他品牌以數款新品迷惑消費者的同時，泰格豪雅卻很巧妙的在「鐘表與奇蹟」展時，只推出一款新腕表。那就是招牌的Aquaracer系列以優化方式呈現，成為Aquaracer Professional 300米自動腕表，其靈感源自於泰格豪雅在1978年時推出的Ref. 844潛水腕表。除了保留了經典12邊型的旋轉表圈，包括表盤、指針和計時刻度等細節都向上述的骨董表款致敬，而且材質再升級。像是全系列都配以陶瓷表圈，取代原有的鋁圈、位於3點鐘的日期窗也移至6點鐘方向，還在表鏡上添加了放大鏡來輔助辨時。同時，原有的長梯型時標，則改以8角造型呈現，讓整體外觀更富有經典表款韻味。

2004年首次出現在Aquaracer的底蓋上的Scaphander潛水衣頭盔圖案重新回歸。圖／TAG Heuer提供

不僅如此，泰格豪雅還把Aquaracer Professional 300米自動腕表的表殼、表圈和金屬表鍊都重新設計，使其更為纖薄。表耳更短小，表殼邊緣經過倒角和拋光處理，使腕表視覺更為協調一致。而且還把2004年首次出現在Aquaracer的底蓋上的Scaphander潛水衣頭盔圖案重新回歸，並設計了全新的12面底蓋，底蓋上鋪滿一個個六角型圖形，藉以凸顯圖案。新款腕表一共推出藍、綠、銀白和黑的配色，還依據了不同色彩，搭配橫紋或水波紋的表盤，讓細節質感再提升。

泰格豪雅全新的Aquaracer系列更名為「Aquaracer Professional 300米自動腕表」，是以優化的方式呈現。圖／TAG Heuer提供

另外，值得一提的是Aquaracer Professional 300米自動腕表Ref. 844復刻版，如同其名稱，除了有和一般版的12邊型的旋轉表圈、8角造型時標之外，其餘設計都還原了40年的配置。包括具有24小時指示的紅色阿拉伯數字刻度，以及指針和時標配色，都帶有如日曬後的亞麻色，還刻意採用鈦金屬表殼，來向表款的傳奇歷史致敬。

泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，鑲嵌8顆淨度VS+等級鑽石，精鋼表殼、表鍊，搭配藍色陶瓷表圈，表徑36毫米約10萬9,400元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表Ref. 844復刻版，鈦金屬表殼搭配黑色陶瓷表圈，限量844只約14萬3,000元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑36毫米約92,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，鈦金屬表殼、表鍊，搭配綠色陶瓷表圈，表徑43毫米約13萬8,000元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配藍色陶瓷表圈，表徑43毫米約99,300元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑36毫米約92,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑43毫米約99,300元。圖／TAG Heuer提供