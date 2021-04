生鏽才時尚！BALENCIAGA機車包新款微風信義獨家開賣

作為BALENCIAGA標誌性的設計,機車包多年來一直有很多忠實粉絲。去年這款經典包正式滿20歲,品牌特別打造了新款「Neo Classic機車包」,重新調整了包款設計比例,用更具建築廓形感的包緣和粘合的納帕羔羊皮內襯呈現符合現代審美的風格,在時裝周上首次露面就蔚為話題。

今年春夏,Neo Classic機車包陣容又多了新的成員—Balenciaga Neo Classic Used。除了維持之前具當代風格的梯型外觀之外,換上更為柔和的手提柄和包身,正面皮革飾牌的中間飾以壓印的品牌標識,兩側分別以機車包標誌性的鉚釘固定,同時配有拉鍊口袋。內部採用結實耐用的納帕小羊皮襯裡,並設有收納隔層。