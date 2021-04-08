台灣領先、全球獨賣！ 格蘭菲迪22年雪莉之王發表

格蘭菲迪（Glenfiddich）今天宣布旗下奢華系列最新力作——「格蘭菲迪22年雪莉之王」正式在台上市，由台灣市場領先全球先行獨賣。新酒款是為鍾愛雪莉桶風味的大中華區飲用者所量身打造的高端產品，巧妙融合了蘇格蘭斯貝塞的精湛工藝與西班牙的神秘風情，以極為珍稀的西班牙Palo Cortado雪莉桶過桶完成，交融出最圓潤細緻的迷人風味。

「格蘭菲迪22年雪莉之王」是繼2019後所推出的新一款高年份奢華系列產品，由內到外皆盡顯奢華感與奪目的霸氣格調，也是格蘭菲迪首次嘗試將封存於歐洲橡木桶長達22年的威士忌。

格蘭菲迪首席調酒師布萊恩・金斯曼（Brian Kinsman）表示：「舉世聞名的Palo Cortado雪莉桶，是我們尋覓許久的釀酒首選，我們這個試驗結果令我們非常驚喜。這款神秘感十足的威士忌，對於格蘭菲迪而言確實是獨一無二的。」

每一個被精選出來的Palo Cortado雪莉桶，都會被手工標記「X」符號，唯有產量極稀少的Palo Cortado，才能成就Ace級的「雪莉之王」。採用西班牙Palo Cortado雪莉桶過桶的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，呈現豐盈的深紅調色澤，蘊含棗香、黑巧克力和葡萄乾的氣息，口感上帶有橡木的層次感、深邃的香草和杏仁糖的甜味，並散發出微妙的柑橘風味，與豐富的水果蛋糕氣味交織成芬芳氣息，複雜而脫俗的餘韻存於唇齒間，每一口都能留下迷人的品飲記憶。