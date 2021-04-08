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限時5天！燦坤Awesome會員特典百萬還元金大方抽

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
燦坤Awesome會員特典4月9日至4月13日開跑，除了再祭出會員最愛的百萬還元金抽獎活動外，眾多商品更挑戰折扣下殺極限。記者沈昱嘉／攝影
燦坤Awesome會員特典4月9日至4月13日開跑，除了再祭出會員最愛的百萬還元金抽獎活動外，眾多商品更挑戰折扣下殺極限。記者沈昱嘉／攝影

燦坤Awesome會員特典4月9日至4月13日開跑，除了再祭出會員最愛的百萬還元金抽獎活動外，眾多商品更挑戰折扣下殺極限，購買LG 65型OLED 4K AI語音物聯網電視就送Switch、Dyson V7 Fluffy無線吸塵器萬元有找、Honeywell true HEPA空氣清淨機限量買1送1，只要8,888元，都值得趕快趁優惠入手。而去年iPhone雙11優惠被秒殺，今年燦坤再推iPhone 12 Pro Max 256GB現折2,691元，挑戰通路最便宜；三星Galaxy A42 5G手機7折、宏碁電競筆電i7當i5賣只要24,900元，還有Mac指定機種滿萬折千、最新M1機種搭Office超值組合價。會員特典期間，消費滿額還可將AirPods、Switch、Dyson、iPhone 12 mini、JVC 65吋顯示器等好禮直接帶回家。

2月底燦坤首家台中Surpass超越店開幕，主打頂級客群分眾化服務，創下好成績。燦坤除了預告上半年會在桃園地區開出第2家Surpass超越店之外，此次Awesome會員特典更推出世界最大、SHARP日本原裝面板120吋真8K液晶顯示器全台獨家首賣，原價600萬元，專屬燦坤優惠價420萬元，更可全家人都直接升級為燦坤Surpass VIP專屬會員，同享7大獨家尊榮服務，包括24小時管家服務、專屬銷售人員服務、優先參加全台VIP活動、全台燦坤門市優先結帳與優先配送、於門市賣場購物免費停車，最重要的是擁有新品預購保證取貨資格。同時，會員特典期間消費滿30萬的燦坤會員，也可升級Surpass VIP黑卡。

近期中南部水情吃緊，燦坤也宣布搭配「空調雨順」促銷專案，每賣出1,000台空調，就捐贈10萬元給需要幫助的地區，並攜手台灣世界展望會，捐出30萬善款至台灣缺水地區，期望能回饋於社會。同時，燦坤今年更是朝全方位發展，自年初有「行動版燦坤」的燦坤E購車全台上路，也針對北中南科學園區推動獨家優惠合作方案，並率3C通路之先於即時外送平台foodpanda上架，要讓3C智慧生活無所不在。

燦坤攜手台灣世界展望會，捐贈30萬善款給台灣缺水地區。記者沈昱嘉／攝影
燦坤攜手台灣世界展望會，捐贈30萬善款給台灣缺水地區。記者沈昱嘉／攝影
（左）燦坤1C事業部李經緯總經理、（右）燦坤2C事業部陳柏蒼協理攜手宣布燦坤Awesome會員特典多項超殺優惠。記者沈昱嘉／攝影
（左）燦坤1C事業部李經緯總經理、（右）燦坤2C事業部陳柏蒼協理攜手宣布燦坤Awesome會員特典多項超殺優惠。記者沈昱嘉／攝影
SHARP 120吋8K電視全台獨家現身，原價600萬元，燦坤優惠價420萬，再享Surpass VIP黑卡會員7大獨家尊榮服務。記者沈昱嘉／攝影
SHARP 120吋8K電視全台獨家現身，原價600萬元，燦坤優惠價420萬，再享Surpass VIP黑卡會員7大獨家尊榮服務。記者沈昱嘉／攝影
會員特典期間消費滿30萬的燦坤會員，可同步升級Surpass VIP黑卡，享專屬尊榮購物服務。記者沈昱嘉／攝影
會員特典期間消費滿30萬的燦坤會員，可同步升級Surpass VIP黑卡，享專屬尊榮購物服務。記者沈昱嘉／攝影
夏普日製70吋AQUOS 8K液晶顯示器限時2折價69,900元，限量88台。圖／燦坤提供
夏普日製70吋AQUOS 8K液晶顯示器限時2折價69,900元，限量88台。圖／燦坤提供
iPhone 12 Pro Max 256GB現折2,691元，限量500台，挑戰通路最便宜。圖／燦坤提供
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