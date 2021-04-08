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momo購物網「品木宣言官方旗艦店」開幕慶推限時優惠組

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網「ORIGINS品木宣言官方旗艦店」開幕，即日起至4月18日開幕慶期間下單就抽1年份靈芝水。圖／momo購物網提供
momo購物網「ORIGINS品木宣言官方旗艦店」開幕，即日起至4月18日開幕慶期間下單就抽1年份靈芝水。圖／momo購物網提供

百貨母親節檔期開跑，除了幫媽媽挑選禮物，許多人的購物慾也被點燃。momo購物網攜手雅詩蘭黛集團旗下ORIGINS品木宣言開設官方旗艦店，4月7日開幕首日momo購物網獨家組合「小樹明星體驗組」凌晨開賣不到1小時就銷售一空，momo購物網「ORIGINS品木宣言官方旗艦店」即日起至4月18日開幕慶期間，不限金額下單除了免費送7ml靈芝水之外，再加碼抽1年份靈芝水。

momo購物網「ORIGINS品木宣言官方旗艦店」開幕慶開跑，「小樹明星體驗組」榮登開賣斷貨王，4月9日將補貨重新上架。momo購物網分享品木宣言3大必買優惠組合，包括入門首選「明星熱銷靈芝水新客組」，經典靈芝水2瓶限時優惠63折；靈芝家族必買「青春無敵彈潤組」，精華液、機能水及潤乳霜一次擁有，限時優惠61折；面膜家族「熱銷面膜美肌組」，包含天生麗質粉美肌面膜、一飲而盡保濕面膜等，再送迷你瓶靈芝水、靈芝乳，限時優惠79折。

歡慶「ORIGINS品木宣言官方旗艦店」開幕，momo購物網即日起至4月18日祭出限時6大好禮，不限金額下單即贈7ml靈芝水、並有機會抽價值萬元的1年份靈芝水；單筆消費滿2,600元送30ml靈芝水、消費滿3.600元送50ml靈芝水；下單刷富邦momo聯名信用卡再享10% momo幣回饋無上限；全館單筆消費滿2,000元現折200元。

4月份momo購物網「Fun 4 Go物節」也來助陣，祭出眾多好禮抽獎活動，momo會員皆可於活動期間免費參加幸運輪盤一次，獎項包含Go Share騎乘金3,000元（50元 X 60組）、20元，還有市價12,900元的LG空氣清淨機等大獎；不限金額消費即可登記抽一級能效的SHARP節能除濕機。

momo購物網「ORIGINS品木宣言官方旗艦店」開幕慶，「明星熱銷靈芝水新客組」限時優惠63折特價900元。圖／momo購物網提供
momo購物網「ORIGINS品木宣言官方旗艦店」開幕慶，「明星熱銷靈芝水新客組」限時優惠63折特價900元。圖／momo購物網提供
momo購物網「ORIGINS品木宣言官方旗艦店」開幕慶，「青春無敵彈潤組」限時優惠61折特價3,240元。圖／momo購物網提供
momo購物網「ORIGINS品木宣言官方旗艦店」開幕慶，「青春無敵彈潤組」限時優惠61折特價3,240元。圖／momo購物網提供
momo購物網「ORIGINS品木宣言官方旗艦店」開幕慶，「熱銷面膜美肌組」限時優惠79折特價1,800元。圖／momo購物網提供
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