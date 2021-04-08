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自嘲「坐姿腳開開」 王淨靠MSGM洋裝保持甜美優雅

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
王淨帶逛MSGM春夏新裝。圖／MSGM提供
王淨帶逛MSGM春夏新裝。圖／MSGM提供

義大利時尚品牌MSGM舉行春夏發表活動，邀請甜美清新的王淨出席。因為本季設計師特別選用一系列明亮色、花卉印花元素，希望在新冠肺炎疫情後能傳遞希望與開心的情緒鼓舞大家，王淨在現場也順勢分享了疫情給予的啟發，還大爆自己各種料，把形象拋腦後的模樣超可愛！

「疫情讓我多了很多時間跟自己相處，也發現家鄉原來有那麼多很漂亮的景色。」王淨說，在她的IG經常可以看到在戶外遊玩的照片，是個喜歡大自然的女孩，而她的穿搭也有專屬的hashtag「GinglesLOOKBOOK」，看得出比較偏愛低調風格。今日在活動上難得嘗試天空藍格紋荷葉邊細節洋裝搭配兩穿針織背心，她笑說雖然大領片有點像「傘蜥蜴」，但是偶爾嘗試不一樣的穿搭也不錯。「媽媽如果看到我今天的造型，應該會很開心，因為我有很多衣服都是黑色的，她嫌老氣，會鼓勵我穿多點顏色。」

她說自己衣櫃裡最多的單品就是洋裝，「因為我坐姿不怎麼端正，穿長洋裝的時候就算腿開開也不會被發現。」最近剛好要換季了，她也透露自己是個需要學習斷捨離的人，換季淘汰的衣服也會捐給需要的人，「幼稚園和國小的東西我都還留者，我太長時間地去留念以前，囤積太多了，這樣真的不行。但像那種洗出來的照片我絕對不會丟，還有幼稚園、國小、國中制服、電影宣傳T恤都會留著。」

眼看夏天要到了，被問到會不會為此瘦身，她說：「我不會為了夏天減肥，但為了角色、活動就會，否則平常我就是個快樂的愛吃女孩。」但她表示自己目前還沒有找到很容易就能瘦身的方式，之前試過很紅的16:8輕斷食法，「但沒什麼用，因為我那8小時都在大吃炸物(大笑)，好像不行這樣耶！總之我還在找舒服又健康的瘦身方法。」

MSGM春夏維持以往在個性風中注入甜美浪漫的設計風格，重新定義了正式與非正式之間的界限。荷葉邊和硬挺中性的襯衫互相混搭，還有不同細節、顏色的面料拼接出繽紛感。大量的花卉印花、格紋、條紋、水滴狀變形蟲等等元素，帶來象徵「重生」的精神。

義大利時尚品牌MSGM春夏特別選用一系列明亮色、花卉印花元素，希望在新冠肺炎疫情後能傳遞希望與開心的情緒鼓舞大家。圖／MSGM提供
義大利時尚品牌MSGM春夏特別選用一系列明亮色、花卉印花元素，希望在新冠肺炎疫情後能傳遞希望與開心的情緒鼓舞大家。圖／MSGM提供
王淨也很推薦身上這款立體葡萄白T恤。圖／MSGM提供
王淨也很推薦身上這款立體葡萄白T恤。圖／MSGM提供
王淨帶逛MSGM春夏新裝。圖／MSGM提供
王淨帶逛MSGM春夏新裝。圖／MSGM提供
水滴狀變形蟲泡泡紗洋裝。圖／MSGM提供
水滴狀變形蟲泡泡紗洋裝。圖／MSGM提供
王淨帶逛MSGM春夏新裝。圖／MSGM提供
王淨帶逛MSGM春夏新裝。圖／MSGM提供
義大利時尚品牌MSGM春夏特別選用一系列明亮色、花卉印花元素，希望在新冠肺炎疫情後能傳遞希望與開心的情緒鼓舞大家。圖／MSGM提供
義大利時尚品牌MSGM春夏特別選用一系列明亮色、花卉印花元素，希望在新冠肺炎疫情後能傳遞希望與開心的情緒鼓舞大家。圖／MSGM提供
王淨帶逛MSGM春夏新裝。圖／MSGM提供
王淨帶逛MSGM春夏新裝。圖／MSGM提供
王淨穿天空藍格紋荷葉邊細節洋裝搭配兩穿針織背心，她笑說雖然大領片有點像「傘蜥蜴」，但是偶爾嘗試不一樣的穿搭也不錯。圖／MSGM提供
王淨穿天空藍格紋荷葉邊細節洋裝搭配兩穿針織背心，她笑說雖然大領片有點像「傘蜥蜴」，但是偶爾嘗試不一樣的穿搭也不錯。圖／MSGM提供

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