新光三越開Outlet逾2.6萬坪「skmpark」明年高雄登場

新光三越繼百貨、購物中心後，今日正式宣布再跨足Outlet市場，新光三越董事長村上英之、新光三越副董事長吳昕陽與草衙道購物中心副董事長吳昕昌共同宣布，在高雄草衙道購物中心現址打造佔地逾2.6萬坪的國際級生活複合式Outlet「skmpark」，規劃超過220間店鋪，更強調會堅持做折扣品是「真正的Outlet」，預計在2022年2月農曆年前開幕。除了skmpark，台南三井Outlet也預計在2022年開幕。

吳昕陽表示，新光三越去年做到807億再創業績新高，今年第一季業績也大幅超越預期目標，相較2019沒有疫情年度還有15%成長。今年除了持續改裝，新光三越也積極發展新事業，除了台北東區的「Diamond Towers」預計在明年第四季開幕外，也積極跨出百貨場域、跨進Outlet市場。「skmpark」是新光三越轉型非常重要的里程碑，在草衙道將是全台首發據點。

skmpark是新光三越與擁有超過20年開發Outlet經驗的TOC Consulting Limited (TOC) 團隊共同合作，由TOC負責招商、營運，全區有超過220間店鋪，主打全年折扣3至65折的國際品牌、擁有30多個餐飲品牌的大型美食廣場、超過20家備有戶外座位區的的餐廳和咖啡廳，以及有叮叮車接駁、衣服修改、包裹運送、衣物乾洗等各種生活服務設施。

相較其他Outlet商場，skmpark擁有更多休閒娛樂設施差異化優勢，包括擁有10個影廳的影城、全台唯一的戶外卡丁車賽道和遊樂園、健身中心以及保齡球場、棒壘球打擊場、室內兒童遊樂場、生活書店、寵物店、烹飪教室、美髮沙龍與美體護膚中心等。