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7-11「減法生活學」主題專案架 指定商品第2件減價40%
響應4月7日國際健康日，7-ELEVEN即日起至4月28日整合零食、糖果、飲料等類別，推出「減法生活學」主題專案架，開發減糖、減鹽、減油等系列商品，共有超過30款指定商品可享第2件減價40%的優惠，大玩減法概念，推薦給追求健康但也想輕鬆吃零食的消費者，包括減油減鹽洋芋片、使用烘烤取代油炸的烘烤脆片、減糖的爆米花與黑巧克力、低卡果凍、調整降低熱量的堅果棒，搭配減糖飲料、無糖茶、機能飲、燕麥飲等，訴求負擔少一點、美味多一些。
7-ELEVEN獨家期間限定新品「樂事香草風味鹽口味洋芋片」、「樂事黑胡椒風味鹽口味洋芋片」減少30%鈉成分，香草風味以義式香草結合湖鹽堆疊出不同層次的風味，黑胡椒風味則以黑胡椒湖鹽帶出微微胡椒香氣以及鹹香口感，售價皆為45元；「波的多洋芋片－減鹽配方」減鹽70%，售價30元；「低卡巨峰葡萄果凍」每100g約26大卡，使用巨峰葡萄果汁含量22%，售價110元；「卡滋經典鹹甜爆米花」是卡娜赫拉 X OPEN!獨家設計款，減糖21%，售價39元。
另外還有7-ELEVEN獨家販售的「BEKIND蔓越莓玫瑰優格風味堅果棒」、「BEKIND櫻桃奇亞籽優格風味堅果棒」、「可爾必思沁涼加鹽乳酸菌飲PET500」、「KIRIN午後紅茶－微糖奶茶PET500」等。
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