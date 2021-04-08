2021 WW表展／CHANEL關鍵字：電音、透視、香奈兒女士

首度參與鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders）的香奈兒（CHANEL），今年全系列的表款都有推出洋溢創意與驚喜的新作。以電音文化為發想的Electro限定腕表，橫跨所有系列，以繽紛的光譜和螢光色調重新詮釋品牌的經典。延續去年J12 X-Ray以藍寶石水晶技術打造全通透腕表的手法，今年Boy∙Friend腕表也透過鏤空設計和藍寶石材質加入透視的行列。香奈兒女士圖騰，不論是優雅剪影或是可愛的Q版，分別為Mademoiselle Privé和J12腕表帶來嶄新的配戴趣味。

限量發行的Electro系列以J12的演繹最豐富，包括整組12色的J12 Electro Box套組腕表、表圈和時標以漸層光譜色呈現的J12 Electro Dream陶瓷腕表、自動盤與表帶側邊飾以色彩漸變藍寶石的全梯鑽J12 Electro Star、以及搭載Caliber 3.1鏤空機芯J12 X-Ray腕表，後者表圈與時標一樣裝飾漸層彩色藍寶石。Première的電音演繹，除了整組7枚光譜霓虹色表鍊套表，亦有霓虹漸層色演繹三圈表鍊的新作。Code Coco以黑色表帶配搭霧面螢光粉紅皮革詮釋電音文化，令人驚喜，Boy∙Friend除了在表帶內低調襯上螢光粉紅色，黑色表盤的馬賽克機器人圖騰則體現90年代數位化和電子藝術圖像代碼的獨特視覺風格。

去年，香奈兒推出以藍寶石水晶打造的J12 X-Ray腕表，今年在幾件新品上都可以看到這枚前衛腕表的技術經驗的細節。除了Electro系列的彩虹J12 X-Ray，Boy∙Friend系列的X-Ray限量表，也以藍寶石水晶打造表殼及表圈，讓優雅的Caliber 3一覽無遺。同時推出的限量版18K BEIGE Boy∙Friend鏤空腕表，則以電鍍處理機芯各個零件，讓整體腕表流露最能代表香奈兒的優雅米色金調。

品牌旗艦的J12系列今年限量和常賣款都有令人期待的新作。從藍寶石水晶技術的研發推出的Caliber 3.1機芯，備有藍寶石水晶計時表橋、底板及齒輪橋，機芯零件看似漂浮於腕表中，除了有Electro的電音限量版，也有純淨的白色抗磨精密陶瓷鑲鑽版本。而卡通版香奈兒女士J12腕表的熱賣，也促成今年第二代的改款Mademoiselle J12 Acte II，黑、白二種款式的J12，表冠裝飾香奈兒女士卡通版的可愛吊墜，必然會再度引起搶購。另一款限量的J12 Pink Blush，則以時常貫穿在香奈兒時裝與彩妝的粉色裝飾時標與刻度，詮釋當代女性柔美風格。

2019年底改版推出的全新J12系列，目前為止有無鑽款以及點鑽時標款兩種三針自動腕表，各提供黑白色抗磨精密陶瓷的選擇。今年加入常賣款的J12鑲鑽腕表系列，則是進一步提供表圈鑲鑽的新選擇，壯大J12家族。