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LEVI'S聯手迪士尼、藝術家Keith Haring 打造個人化專屬丹寧新品

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
LEVI'S自即日起，推出迪士尼米奇及Keith Haring合作客製化系列。圖／LEVI'S提供
LEVI'S自即日起，推出迪士尼米奇及Keith Haring合作客製化系列。圖／LEVI'S提供

無論是迪士尼的米奇還是傳奇藝術家Keith Haring的作品都深受人們喜愛，於是LEVI'S便推出了「客製化」服務，將經典畫作，轉化成印花，可讓消費者自行選擇鍾愛的款式後，印製在指定服飾上，成為獨具個人特色的設計。

LEVI'S自即日起，推出迪士尼米奇及Keith Haring合作客製化系列，消費者可至全台8家品牌門市，挑選喜愛的圖騰，並印製在LEVI'S的丹寧產品上。包括了T恤、牛仔夾克外套和牛仔褲，都能裝飾80年代時，由Keith Haring以米奇為主題的創作。不過在提供Print Shop服務的指定門市，只能客製化T恤；全台唯二的Tailor Shop才有夾克外套與褲款可選擇多種圖紋進行客製，衣領布料亦使用Keith Haring最經典的符號和圖像，創造獨一無二的丹寧客製單品。

JEEP春夏女裝靛藍連帽外套7,280元、T恤2,480元和深藍短褲2,980元。圖／潤泰提供
JEEP春夏女裝靛藍連帽外套7,280元、T恤2,480元和深藍短褲2,980元。圖／潤泰提供

美式休閒品牌JEEP在這季回溯至二戰期間 ，受到當時運輸、偵查的吉普車影響，並還原品牌精髓，利用野戰部隊的軍服與其色系，延伸出整個春夏系列。男裝就以「機能」與環保為重點，款式上結合工裝設計、OUTDOOR等街頭元素，偏向寬鬆的剪裁並點綴亮橘、粉紅，塑造出簡單卻有亮點的搭配。在女裝部分，則將男裝的細節放入 ，增加硬挺線條 。顏色上以經典中性色作為主要基調，再帶入粉膚、明黃等流行色調，藉以凸顯出中性卻不失女性柔美風貌的一面。

JEEP男裝T恤1,980元、黑色雙口袋襯衫3,280元和軍綠色寬褲3,680元。圖／潤泰提供
JEEP男裝T恤1,980元、黑色雙口袋襯衫3,280元和軍綠色寬褲3,680元。圖／潤泰提供

全台唯二的Tailor Shop才有夾克外套可選擇多種圖紋進行客製。圖／LEVI'S提供
全台唯二的Tailor Shop才有夾克外套可選擇多種圖紋進行客製。圖／LEVI'S提供

全台唯二的Tailor Shop才有夾克外套可選擇多種圖紋進行客製，衣領布料亦使用Keith Haring最經典的符號和圖像。圖／LEVI'S提供
全台唯二的Tailor Shop才有夾克外套可選擇多種圖紋進行客製，衣領布料亦使用Keith Haring最經典的符號和圖像。圖／LEVI'S提供

在提供Print Shop服務的指定門市，能客製化迪士尼與Keith Haring聯名T恤。圖／LEVI'S提供
在提供Print Shop服務的指定門市，能客製化迪士尼與Keith Haring聯名T恤。圖／LEVI'S提供

品牌 迪士尼

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