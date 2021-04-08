快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強強聯手！世界麵包冠軍陳耀訓與歐式麵包大師客座起跑

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
世界麵包大賽冠軍陳耀訓與台灣歐式麵包推手張家豪兩人為彼此客座設計的麵包。圖／陳耀訓・麵包埠、慶祝烘焙提供
世界麵包大賽冠軍陳耀訓與台灣歐式麵包推手張家豪兩人為彼此客座設計的麵包。圖／陳耀訓・麵包埠、慶祝烘焙提供

新冠肺炎疫情讓國際交流停擺多時，過去經常邀請國外大師來台辦技術講習的烘焙業，也受到影響。但國內烘焙業大師仍渴望相互交切磋，曾獲得世界麵包大賽冠軍、經營陳耀訓・麵包埠的陳耀訓與台灣歐式麵包推手、慶祝烘焙創辦人張家豪，日前決定客座對方麵包店，並以台灣在地素材結合彼此擅長的麵包作品，重新完美詮釋。

張家豪和陳耀訓兩人算是烘焙業上的師徒，學習台式麵包起家的陳耀訓，初踏入歐式麵包的領域便是跟著張家豪學習的。談起這次的客座活動，兩人興奮之情溢於言表。陳耀訓說，「能夠再把這幾年一路走來累積的麵包製作想法，和我的歐式麵包啟蒙老師分享與交流，意義很不同。」；張家豪也表示，一點壓力也沒有，「反而非常期待。」

擅長歐式麵包的張家豪設計兩款歐式麵包，一款為法國麵包的變化款「高達櫻花蝦」，一款為義大利的巧巴達「油漬番茄巧巴達」，他特別選擇麵團成型完再加一次水的「後加水」製作技法來製作這兩款麵包。張家豪表示，後加水是晚近十年才有的製作方式，可以讓麵包的表皮變薄、氣孔更大，及麵包相對保濕。

陳耀訓則為這次的客座設計了兩款麵包：「馬告鳳梨布里歐」和「天使之鈴」。馬告鳳梨布里歐是陳耀訓參加世界麵包大賽時的作品之一，陳耀訓表示，「這款麵包代表一個麵包師傅從廚房走進產地，是一個重要紀念」。不過，時時追求突破的他也說，「這次風味展現的先後順序不同了。」比賽時，馬告是驚喜，這次他把馬告當成隱味，整體味道與層次更為圓融。天使之鈴則是把可麗露包進酥皮當中，展現了另一種創新的思維。

兩位麵包大師的客座活動將在4月中旬展開，先由陳耀訓於4月13日客座慶祝烘焙，他設計的兩款麵包：馬告鳳梨布里歐和天使之鈴，同步在4日13日至4月19日於慶祝烘焙限量販售。

張家豪則將在4月19日客座陳耀訓・麵包埠，並於4月20日至4月25日在陳耀訓・麵包埠銷售他設計的兩款麵包高達櫻花蝦、油漬番茄巧巴達。

曾獲得世界麵包大賽冠軍、經營陳耀訓・麵包埠的陳耀訓。圖／陳耀訓・麵包埠提供
曾獲得世界麵包大賽冠軍、經營陳耀訓・麵包埠的陳耀訓。圖／陳耀訓・麵包埠提供
馬告鳳梨布里歐，售價60元。圖／陳耀訓・麵包埠提供
馬告鳳梨布里歐，售價60元。圖／陳耀訓・麵包埠提供
高達櫻花蝦，售價100元。圖／慶祝烘焙提供
高達櫻花蝦，售價100元。圖／慶祝烘焙提供
慶祝烘焙創辦人張家豪。圖／慶祝烘焙提供
慶祝烘焙創辦人張家豪。圖／慶祝烘焙提供
天使之鈴，售價85元。圖／陳耀訓・麵包埠提供
天使之鈴，售價85元。圖／陳耀訓・麵包埠提供

延伸閱讀

「人臉麵包」有靈魂？ 網被嚇壞：我聽見麵包問我好不好吃

比臉大的麵包一上架就搶光！全聯「烘焙魔力」吸引婆媽客

全家便利商店獨家開賣麵包冠軍「奶油乳酪肉桂捲」！限時兩周末會員單筆消費滿200元送50元購物金

相關新聞

工業風雅痞居所！25坪單身住宅 綻放工業風獨有的優雅

現代建築之父勒．柯比意（Le Corbusier）曾言：「風格即是原則的和諧，它賦予作品生命力，使其散發自身獨特性，步入精神世界。」粗獷自然、濃淡有度的「工業風」，俊朗的表層下潛藏著一絲人文溫度，像是品味獨具的小眾獨立音樂，亦像是耐人尋味的文學作品，在百花齊放的時代裡，成為歷久不衰的風格經典。

2021 WW表展／卡地亞坦克來襲！太陽能、快拆 經典新貌

2021年度的鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）線上表展於4月7日起展開，歷峯集團龍頭品牌卡地亞（CART...

豐潤光感太美！香奈兒COCO星綻唇膏命定色#118、#134

女人的妝容，最後一步就要畫上迷人的唇膏，展現出豐潤光彩的一面，香奈兒（CHANEL）推出全新COCO星綻唇膏，才剛上市，...

瘦子帥穿PUMA新裝秀大長腿 粉絲：啊嘶～也太性感了！

PUMA推出全新的Décor 8 系列，請了品牌代言人E.SO瘦子詮釋服飾與鞋款，因應夏季即將到來還特別以短褲造型拍攝形...

蔡依林的黑色經典小香後背包 Jennie有新版的粉紅色！

前幾年掀起大流行的後背包雖然低調了幾季，但百搭的經典款依舊不受潮流影響，永遠能擄獲許多人的心。最近韓國女團BLACKPI...

吳速玲纖瘦側身美炸 和許路兒都拎BURBERRY秀日常美圖

BURBERRY帥氣有型的Pocket推出多款全新包型，即刻橫掃IG，蒐集了孔曉振、韓國女團Mamamoo成員華莎（Hw...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。