強強聯手！世界麵包冠軍陳耀訓與歐式麵包大師客座起跑

新冠肺炎疫情讓國際交流停擺多時，過去經常邀請國外大師來台辦技術講習的烘焙業，也受到影響。但國內烘焙業大師仍渴望相互交切磋，曾獲得世界麵包大賽冠軍、經營陳耀訓・麵包埠的陳耀訓與台灣歐式麵包推手、慶祝烘焙創辦人張家豪，日前決定客座對方麵包店，並以台灣在地素材結合彼此擅長的麵包作品，重新完美詮釋。

張家豪和陳耀訓兩人算是烘焙業上的師徒，學習台式麵包起家的陳耀訓，初踏入歐式麵包的領域便是跟著張家豪學習的。談起這次的客座活動，兩人興奮之情溢於言表。陳耀訓說，「能夠再把這幾年一路走來累積的麵包製作想法，和我的歐式麵包啟蒙老師分享與交流，意義很不同。」；張家豪也表示，一點壓力也沒有，「反而非常期待。」

擅長歐式麵包的張家豪設計兩款歐式麵包，一款為法國麵包的變化款「高達櫻花蝦」，一款為義大利的巧巴達「油漬番茄巧巴達」，他特別選擇麵團成型完再加一次水的「後加水」製作技法來製作這兩款麵包。張家豪表示，後加水是晚近十年才有的製作方式，可以讓麵包的表皮變薄、氣孔更大，及麵包相對保濕。

陳耀訓則為這次的客座設計了兩款麵包：「馬告鳳梨布里歐」和「天使之鈴」。馬告鳳梨布里歐是陳耀訓參加世界麵包大賽時的作品之一，陳耀訓表示，「這款麵包代表一個麵包師傅從廚房走進產地，是一個重要紀念」。不過，時時追求突破的他也說，「這次風味展現的先後順序不同了。」比賽時，馬告是驚喜，這次他把馬告當成隱味，整體味道與層次更為圓融。天使之鈴則是把可麗露包進酥皮當中，展現了另一種創新的思維。

兩位麵包大師的客座活動將在4月中旬展開，先由陳耀訓於4月13日客座慶祝烘焙，他設計的兩款麵包：馬告鳳梨布里歐和天使之鈴，同步在4日13日至4月19日於慶祝烘焙限量販售。