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「2021臺中．宅度假」度假專案啓動 好康優惠一籮筐

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
台中市觀光旅遊局為帶動觀光人潮，推出「2021宅．在臺中」度假專案。記者宋健生/攝影
台中市觀光旅遊局為帶動觀光人潮，推出「2021宅．在臺中」度假專案。記者宋健生/攝影

疫情重創觀光產業，又逢旅遊淡季，台中市觀光旅遊局為帶動觀光人潮，特別推出「2021宅．在臺中」度假專案，希望透過「宅」的概念深入城市、體驗生活，從旅遊的過程中發掘對台中的喜愛之處，而再次造訪。

這次活動，規劃了台中29區三天兩夜的深度旅遊行程，且集結台中各家旅宿業者配合遊程推出續住優惠，希望吸引全台遊客到台中感受多面貌的台中。

另外還推出專屬於台中人的住房優惠，只要身分證開頭為B或L的民眾，就可享有最低六折住宿優惠，讓遊客只想宅在台中感受「Be AT HOME in Taichung」的魅力。

台中市觀光旅遊局8日舉行「2021宅．在臺中」發表會，特別邀請台中在地知名旅遊作家劉克襄，推廣以環保概念出發的慢旅行程，透過雙腳走遍泰安到大甲沿途景緻，穿梭在地市場尋找道地美食，用更貼近在地生活樣貌的方式旅行台中，在不能出國時感受宅在台中的美好。

劉克襄還分享私藏的在地景點口袋名單，邀請民眾一起深度探索台中，發掘小巷內的人文故事，形塑全新旅遊樣貌。

台中市觀光旅遊局長韓育琪表示，「2021宅．在臺中」度假專案活動，除了蒐集台中29區各區打卡地標、特色美食與隱藏景點，還打造「29個宅小區路線」，除了按照建議路線深度暢遊同一區域之外，遊客也可依照假期長短，變化行程。

或者自由組合跳區遊程，一天宅飯店充分享受飯店設施、一天深入小區體驗在地日常，喜歡自然再加一天享受宅自然的美好。

韓育琪說，台中的100種玩法，讓台中宅旅行更有個人風格，也讓有山、有海、有科技、有農業多元並存的台中，更值得深入探訪。

韓育琪接著提到，此次活動更邀請各區特色旅宿參與，包含五星飯店、度假酒店、精品旅館、溫泉旅館、露營區、民宿業者等在地知名旅宿業者一同參與，推出「宅在臺中」住宿優惠方案。

加上台中市「109年城市好旅宿-縣市政府管理績效評比」榮獲特優殊榮，期望透過深度遊程、安心旅宿及住房優惠提升遊客續住意願，掀起台中宅度假新風潮，進而有效吸引遊客來台中觀光。

台中市 劉克襄

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