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「高衩妖精」華莎搶先穿的LV夏日系列上市 新款三合一手袋開搶

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
路易威登推出夏日限定系列，韓團Mamamoo成員華莎搶先穿上登韓版Harper's BAZAAR。圖／LV提供、取自IG
路易威登推出夏日限定系列，韓團Mamamoo成員華莎搶先穿上登韓版Harper's BAZAAR。圖／LV提供、取自IG

以「開高衩」造型搶鏡的韓國女團Mamamoo成員華莎（HwaSa），近日在韓國版「Harper's BAZAAR」身穿路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）泳衣表現性感冶豔的風華，而她詮釋的泳裝來自2021夏日限定系列，包括品牌經典包款、泳衣、休閒衫與漁夫帽等配件，都以粉藍、粉紅漸層色彩帶來嶄新的面貌。

雖以高衩妖精的挑逗性感樣貌登上舞台而給人深刻印象，華莎在韓綜「我獨自生活」的吃貨行徑，自然率真地贏得粉絲喜愛；這回她以健康迷人的模樣穿上路易威登夏季日光浴（Sunbathing）系列，設計主題在於享受斑斕色彩、波漾虹光、清新空氣，以及陽光輕撫肌膚的愉悅，以加州馬里布海岸的視覺為靈感，包括鮮豔亮黃色代表的日出、蔚藍海岸的湛藍以及橙紅色的驕陽，都成為夏日限定系列的顏色表現。

藉由海灘印花、漸層Monogram花卉圖案與Damier紋樣，將白晝到黑夜的海洋度假氛圍表露無遺，面料以代表夏季的拉菲草、品牌經典壓紋皮革為主，服裝單品包括絲質斜紋睡衣、漁夫帽、泳裝等等，展現休閒風情，衝海濱玩耍的小型皮革、海灘巾、裹裙、涼鞋和運動鞋等，綻放繽紛色彩。標誌包款Capucines、NéoNoé和多袋式Papillon等，則換上粉彩漸層新裝，帶來夏日風格的新鮮感，尤其開賣至今都要排隊等貨的三合一（Multi Pochette Accessoires），更是路易威登粉絲瞄準下手的潮流單品。

Neverfull手袋，81,000元。圖／LV提供
Neverfull手袋，81,000元。圖／LV提供
路易威登經典奢華的Capucines在夏日限定系列也推出新款。圖／LV提供
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「高衩妖精」華莎在韓國版Harper's BAZAAR穿出路易威登夏日系列的性感迷人丰采。圖／取自IG
「高衩妖精」華莎在韓國版Harper's BAZAAR穿出路易威登夏日系列的性感迷人丰采。圖／取自IG
OnTheGo手袋，13萬3,000元。圖／LV提供
OnTheGo手袋，13萬3,000元。圖／LV提供
（左）Speedy手袋85,500元、（右）三合一Multi Pochette Accessoires包款76,000元。圖／LV提供
（左）Speedy手袋85,500元、（右）三合一Multi Pochette Accessoires包款76,000元。圖／LV提供
Papillon手袋，89,000元。圖／LV提供
Papillon手袋，89,000元。圖／LV提供
OnTheGo手袋，10萬4,000元。圖／LV提供
OnTheGo手袋，10萬4,000元。圖／LV提供
「高衩妖精」華莎在韓國版Harper's BAZAAR穿出路易威登夏日系列的性感迷人丰采。圖／取自IG
「高衩妖精」華莎在韓國版Harper's BAZAAR穿出路易威登夏日系列的性感迷人丰采。圖／取自IG
Twist手袋，14萬3,000元。圖／LV提供
Twist手袋，14萬3,000元。圖／LV提供
路易威登夏日系列的服裝條紋靈感來自陽傘，NéoNoé手袋80,500元。圖／LV提供
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漁夫帽，各24,100元。圖／LV提供
漁夫帽，各24,100元。圖／LV提供
LV Archlight運動鞋，43,900元。圖／LV提供
LV Archlight運動鞋，43,900元。圖／LV提供
三合一Multi Pochette Accessoires包款76,000元。圖／LV提供
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