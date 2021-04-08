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「高衩妖精」華莎搶先穿的LV夏日系列上市 新款三合一手袋開搶
以「開高衩」造型搶鏡的韓國女團Mamamoo成員華莎（HwaSa），近日在韓國版「Harper's BAZAAR」身穿路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）泳衣表現性感冶豔的風華，而她詮釋的泳裝來自2021夏日限定系列，包括品牌經典包款、泳衣、休閒衫與漁夫帽等配件，都以粉藍、粉紅漸層色彩帶來嶄新的面貌。
雖以高衩妖精的挑逗性感樣貌登上舞台而給人深刻印象，華莎在韓綜「我獨自生活」的吃貨行徑，自然率真地贏得粉絲喜愛；這回她以健康迷人的模樣穿上路易威登夏季日光浴（Sunbathing）系列，設計主題在於享受斑斕色彩、波漾虹光、清新空氣，以及陽光輕撫肌膚的愉悅，以加州馬里布海岸的視覺為靈感，包括鮮豔亮黃色代表的日出、蔚藍海岸的湛藍以及橙紅色的驕陽，都成為夏日限定系列的顏色表現。
藉由海灘印花、漸層Monogram花卉圖案與Damier紋樣，將白晝到黑夜的海洋度假氛圍表露無遺，面料以代表夏季的拉菲草、品牌經典壓紋皮革為主，服裝單品包括絲質斜紋睡衣、漁夫帽、泳裝等等，展現休閒風情，衝海濱玩耍的小型皮革、海灘巾、裹裙、涼鞋和運動鞋等，綻放繽紛色彩。標誌包款Capucines、NéoNoé和多袋式Papillon等，則換上粉彩漸層新裝，帶來夏日風格的新鮮感，尤其開賣至今都要排隊等貨的三合一（Multi Pochette Accessoires），更是路易威登粉絲瞄準下手的潮流單品。
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