「高衩妖精」華莎搶先穿的LV夏日系列上市 新款三合一手袋開搶

以「開高衩」造型搶鏡的韓國女團Mamamoo成員華莎（HwaSa），近日在韓國版「Harper's BAZAAR」身穿路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）泳衣表現性感冶豔的風華，而她詮釋的泳裝來自2021夏日限定系列，包括品牌經典包款、泳衣、休閒衫與漁夫帽等配件，都以粉藍、粉紅漸層色彩帶來嶄新的面貌。

雖以高衩妖精的挑逗性感樣貌登上舞台而給人深刻印象，華莎在韓綜「我獨自生活」的吃貨行徑，自然率真地贏得粉絲喜愛；這回她以健康迷人的模樣穿上路易威登夏季日光浴（Sunbathing）系列，設計主題在於享受斑斕色彩、波漾虹光、清新空氣，以及陽光輕撫肌膚的愉悅，以加州馬里布海岸的視覺為靈感，包括鮮豔亮黃色代表的日出、蔚藍海岸的湛藍以及橙紅色的驕陽，都成為夏日限定系列的顏色表現。