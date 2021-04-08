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懷舊沙茶、川香椒麻！早安美芝城「鍋燒意麵」口味升級
為了帶來更豐富的早餐滋味，老字號的連鎖早餐「早安美芝城」將招牌鍋燒意麵系列口味再升級，不只改良採用特製關廟炸意麵，還特別研發「懷舊沙茶」與「川香椒麻」等兩種全新口味，重新翻玩台南經典的平民美食。
源自於台南的「鍋燒意麵」是所有台南人從小到大的熟悉味道，同時也是台南早餐排行榜的常勝軍，隨著麵條、配料、湯頭的差異，也創造出各家不同的特色與故事。同樣從台南發跡的早安美芝城，自1995年開始將鍋燒意麵納入店內菜單，也是全台首間販售鍋燒意麵的連鎖早餐店。
此次早安美芝城以店內的鍋燒意麵為基礎，將原味升級成「美味鍋燒」，選用干貝與柴魚湯頭，還有台南關廟特製炸意麵，再搭配台灣里肌肉片、日式板燒、芝士豆腐燒、青江菜與雞蛋上桌，有著經典的家鄉滋味。另外同步推出的「懷舊沙茶鍋燒」，在湯頭中加入古早味沙茶增香，除了經典配料外也加入白蝦增添風味；「川香椒麻鍋燒」則以花椒、辣椒、茴香等辛香料熬煮湯頭，有著溫順的麻辣香氣。全系列鍋燒意麵均提供3種麵條供消費者挑選，每碗80～140元，現已於全台門市販售。
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