懷舊沙茶、川香椒麻！早安美芝城「鍋燒意麵」口味升級

為了帶來更豐富的早餐滋味，老字號的連鎖早餐「早安美芝城」將招牌鍋燒意麵系列口味再升級，不只改良採用特製關廟炸意麵，還特別研發「懷舊沙茶」與「川香椒麻」等兩種全新口味，重新翻玩台南經典的平民美食。

源自於台南的「鍋燒意麵」是所有台南人從小到大的熟悉味道，同時也是台南早餐排行榜的常勝軍，隨著麵條、配料、湯頭的差異，也創造出各家不同的特色與故事。同樣從台南發跡的早安美芝城，自1995年開始將鍋燒意麵納入店內菜單，也是全台首間販售鍋燒意麵的連鎖早餐店。