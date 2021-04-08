五、六年級生回憶殺！愛合購網路獨家開賣「香雞城」

風靡一時的台灣手扒雞名店「香雞城」是許多五、六年級生的回憶，但傳承了30年以上的好味道，目前全台卻僅剩新莊一家實體直營店，美食團購網ihergo愛合購宣布即日起網路獨家開賣「香雞城」，包括店面販售的人氣無骨炸雞、醬燒雞腿排等6款人氣美食都原汁原味搬到網路上架，另有多款套餐組合，以團購價就能買到，即日起至4月30日到ihergo愛合購領取折價券，「香雞城」全系列商品結帳再打92折。

「香雞城」實體店販售的無骨炸雞、醬燒雞腿排、紐奧良雞翅、水牛城辣雞翅、雞塊跟玉米濃湯等6款人氣美食，現在於ihergo愛合購網站上都能夠買到，每一款都是氣炸或加熱即食，烹調跟食用都相當方便。在價格部分，平均每包團購價約80元～175元不等；另外也有多款套餐組合，像是適合派對分享食用的12包入嚐鮮組，一組原價免運費1,300元。目前愛合購販售的「香雞城」食品，皆以全家便利商店冷凍店取服務配送，暫無提供宅配到府。

根據ihergo愛合購去年1月至今年3月網站數據統計，熱銷品類排名「速食／炸物」緊接在「舒肥雞胸肉」之後，是消費者最喜愛的食品類別第二名，年成長率（YoY）突破300%，速食炸物已成為網購食品兵家必爭之地，除了大成、卜蜂兩家肉品大廠皆推出炸物商品外，近年綠野農莊、KKLife、魔術食品等也都加入戰局。