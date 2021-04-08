全家便利商店推友善食光2.0 獨創App「友善地圖」功能

全家便利商店於2019年起領先業界首創「友善食光」機制，鮮食到期前7小時購買可打7折，過去一年約減少3,000噸的剩食，等同減少8萬多公斤碳排放量，也獲得許多消費者好評。今年全家便利商店推出升級版的「友善食光2.0」，於會員App獨創「友善地圖」，讓消費者可透過「即時定位」、「收藏店舖」、「單品搜尋」等3大功能，輕鬆掌握每天下午5點後各店「友善食光」的商品與數量；此外，全家便利商店也即將擴大導入時控條碼技術於生鮮蔬果品項。

為了持續推廣惜食觀念，全家便利商店耗時半年研發、推出業界首創的「友善地圖」功能，透過獨家的鮮食庫存動態系統，並結合消費者手機中的即時定位功能，即可一鍵查詢各店「友善食光」的商品與數量，預估有機會增進消費者購買「友善食光」商品的意願，今年可望再多減少至少3成的食物浪費。同時，鮮食動態庫存系統也可協助門市人員加快速度挑出「友善食光」商品加以貼標，有效降低店員勞務及遺漏可能性。

全家便利商店即日起推出的「友善地圖」功能，內建於全家便利商店會員App，其中「即時定位」功能在消費者開啟手機定位後，就能即時顯示出半徑1公里內各門市的「友善食光」商品概況；「收藏店舖」功能可將個人偏好或常去的門市加入我的最愛，之後系統將優先出現該門市資訊；「單品搜尋」功能則可直接選擇想要的商品品項或種類，即會媒合出附近有供貨的門市名單。

全家便利商店商品本部暨ER事業本部長黃君毅指出 ，未來全家便利商店將持續運用科技從生產製程、訂購、銷售三路併進對應剩食議題，生產製程的部分將引進國外專業製造技術，延長鮮食保存期限；訂購將結合AI技術，依照各商圈特性、天氣、節慶、保存期限等多樣的變數，提供門市更精準的鮮食訂購建議，預計第三季正式上線；銷售端則加入友善地圖助攻，近期將再擴大時控條碼至生鮮蔬果商品，全方位降低剩食及環境負擔。