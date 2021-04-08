鐵粉必收！毛寶聯名「航海王」推新包裝，買還抽Dyson
「夥伴們集合！一起航向偉大航道，決戰清潔的新世界吧！」總讓人充滿熱血的「航海王One piece」，這回聯名找上「毛寶」，推出PM2.5抗菌洗衣精系列、PM2.5 2X濃縮抗菌洗衣精與洗衣槽專用去污劑等聯名新包裝，而且購買並登錄發票，還有機會抽中DYSON無線吸塵器、三合一涼暖空氣清淨機等，還有一年份毛寶等獎項。
毛寶與航海王的聯名，絕對讓粉絲尖叫與手刀收藏，其中毛寶PM2.5抗菌洗衣精系列，抗菌率達99.99%，3款產品都能看到主要角色的霸氣身影。制臭極淨抗菌洗衣精的包裝上，集結航海王和之國篇中「忍者海賊純毛武士聯盟」的重要角色，包括魯夫、索隆、娜美等全都有，該款洗衣精含有200多種植物萃取的日本專利淨味精華，讓衣服不再有汗味，加上奈米級潔淨因子、蛋白酵素，能深入纖維洗淨。
喜愛魯夫個人秀的可入手除霉防蟎抗菌洗衣精，魯夫穿上紅色武士裝超酷帥，該洗衣精能帶走四大壞菌，讓衣物更乾淨；天然植萃抗菌洗衣精則是以有喬巴圖案，該洗衣精有七種天然草本植萃，適合小朋友的衣物。而洗衣槽專用去污劑的包裝，獨家全聯上架，則是和之國場景大集合版本，全都是草帽海賊團成員。
5月1日則加碼推出「PM2.5 2X濃縮抗菌洗衣精」航海王Ｑ版組合，內有濃縮版制臭極淨抗菌洗衣精、除霉防蟎抗菌洗衣精、天然植萃抗菌洗衣精，搭配和之國場景的Ｑ版索隆、喬巴與魯夫，外盒也有香吉士、娜美的身影，隨盒附贈航海王Ｑ版口罩收納套，限量5千盒。
購買聯名款還有優惠，於指定通路購買「毛寶PM2.5抗菌洗衣精系列」任2件，送航海王款口罩收納套一個， 而即日起至6月30日，購買PM2.5抗菌洗衣精系列、洗衣槽專用去污劑任兩件，或PM2.5 2X濃縮抗菌洗衣精一盒，上網登錄發票，可抽中DYSON無線吸塵器、三合一涼暖空氣清淨機等好禮。
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