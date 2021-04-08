貝克漢秒上手！帝舵2021新品強打保固 挑戰高品質定義

與同集團勞力士（ROLEX）相比，帝舵（TUDOR）常被視作年輕的堅實新銳。而品牌在近十年陸續以「雪花針」、「瑞士天文台機芯」、碧灣（BlackBay）系列站穩馬步後，今年索性在六分多鐘官方影片中，以輕快節奏和語法、踏向一條具有帝舵風格的康莊大道。

新款碧灣計時型（Black Bay Chrono）精鋼腕表是因帝舵計時碼表50周年紀念而生，重新設計過41毫米的精鋼款厚度變得更薄約為14.4毫米，並具有經典的「雪花式」指針，搭配黑色陽極氧化鋁測速計字圈。並有黑白兩種撞色表盤組合，皆可搭配黑色提花織紋、精鋼與黑色寬版仿古皮表帶，精鋼表帶款為16萬5,00元、寬版皮帶款與提花織紋款則為15萬5,000元，品牌代言人貝克漢（David Beckham）也火速在官方instagram戴上新品，展現巨星代言魅力。

同樣Black Bay系列另有一只碧灣1958型Black Bay Fifty-Eight，以18ck黃金搭配綠色表圈、綠色表面，重新設計的透明後底蓋，讓200米防水強度的潛水表也能欣賞具瑞士天文台認證的MT5400機芯，不僅跟緊2021年高級鐘表的「綠」色大潮流，也是該系列首度使用貴金屬為表殼、帶扣也為18ct黃金，不讓同集團老大哥「綠水鬼」專美於前、嘗試掌握綠色話語權，訂價約53萬4,500元。

而針對實搭款式，帝舵今年並有銀色表盤的碧灣（Black Bay）41、36、32毫米三種尺寸，全方位鎖定男女性運動風格愛好者，加上銀色的中性特點，帶出時髦、簡約、百搭印象，價格自83,500元至96,500元不等。TUDOR 1926的「1926」象徵品牌原點：品牌創辦人漢斯．威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）於1926年註冊了「The Tudor」商標，簡單的三針、日期，今年也有半金、精鋼與多種尺寸新款，最低入門價則為28毫米皮帶款的Ref.91350，訂價約53,500元。