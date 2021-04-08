快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貝克漢秒上手！帝舵2021新品強打保固 挑戰高品質定義

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
帝舵代言人貝克漢已於官方instagram帳號火速戴上最新帝舵Black Bay計時碼表，十足稱職。圖 / TUDOR提供（合成圖）。
帝舵代言人貝克漢已於官方instagram帳號火速戴上最新帝舵Black Bay計時碼表，十足稱職。圖 / TUDOR提供（合成圖）。

與同集團勞力士（ROLEX）相比，帝舵（TUDOR）常被視作年輕的堅實新銳。而品牌在近十年陸續以「雪花針」、「瑞士天文台機芯」、碧灣（BlackBay）系列站穩馬步後，今年索性在六分多鐘官方影片中，以輕快節奏和語法、踏向一條具有帝舵風格的康莊大道。

新款碧灣計時型（Black Bay Chrono）精鋼腕表是因帝舵計時碼表50周年紀念而生，重新設計過41毫米的精鋼款厚度變得更薄約為14.4毫米，並具有經典的「雪花式」指針，搭配黑色陽極氧化鋁測速計字圈。並有黑白兩種撞色表盤組合，皆可搭配黑色提花織紋、精鋼與黑色寬版仿古皮表帶，精鋼表帶款為16萬5,00元、寬版皮帶款與提花織紋款則為15萬5,000元，品牌代言人貝克漢（David Beckham）也火速在官方instagram戴上新品，展現巨星代言魅力。

同樣Black Bay系列另有一只碧灣1958型Black Bay Fifty-Eight，以18ck黃金搭配綠色表圈、綠色表面，重新設計的透明後底蓋，讓200米防水強度的潛水表也能欣賞具瑞士天文台認證的MT5400機芯，不僅跟緊2021年高級鐘表的「綠」色大潮流，也是該系列首度使用貴金屬為表殼、帶扣也為18ct黃金，不讓同集團老大哥「綠水鬼」專美於前、嘗試掌握綠色話語權，訂價約53萬4,500元。

而針對實搭款式，帝舵今年並有銀色表盤的碧灣（Black Bay）41、36、32毫米三種尺寸，全方位鎖定男女性運動風格愛好者，加上銀色的中性特點，帶出時髦、簡約、百搭印象，價格自83,500元至96,500元不等。TUDOR 1926的「1926」象徵品牌原點：品牌創辦人漢斯．威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）於1926年註冊了「The Tudor」商標，簡單的三針、日期，今年也有半金、精鋼與多種尺寸新款，最低入門價則為28毫米皮帶款的Ref.91350，訂價約53,500元。

最後帝舵更訴諸新品全系列五年保固，而且無需註冊、可以轉讓的口號，甚至喊出建議可於十年進行首次保養的大膽宣言，一舉挑戰精密鐘表品牌對「可靠」的高標、自信滿滿！據了解帝舵2021年新品已於台灣全數32家經銷點到貨，可直接至店內欣賞與詢問。

黑白對比搶眼的新款BlackBay Chrono腕表，喊出五年保固，並為紀念品牌首款計時碼表Oysterdate而生。圖 / TUDOR提供。
黑白對比搶眼的新款BlackBay Chrono腕表，喊出五年保固，並為紀念品牌首款計時碼表Oysterdate而生。圖 / TUDOR提供。
TUDOR 1926系列象徵品牌的原點，因為正是品牌創辦人為TUDOR註冊專利的1926年份。圖 / TUDOR提供。
TUDOR 1926系列象徵品牌的原點，因為正是品牌創辦人為TUDOR註冊專利的1926年份。圖 / TUDOR提供。
具備瑞士天文台認證、矽游絲的MT5400，可在新款18ct黃金Black Bay Fifty-Eight腕表透明後底蓋中欣賞。圖 / TUDOR提供。
具備瑞士天文台認證、矽游絲的MT5400，可在新款18ct黃金Black Bay Fifty-Eight腕表透明後底蓋中欣賞。圖 / TUDOR提供。
碧灣（Black Bay）是帝舵今年主打，並推出計時碼表、18ct金表與925純銀三種材質，是年度強打星。圖 / TUDOR提供。
碧灣（Black Bay）是帝舵今年主打，並推出計時碼表、18ct金表與925純銀三種材質，是年度強打星。圖 / TUDOR提供。

品牌 瑞士

延伸閱讀

沛納海變身激進環保分子 再生物料比例激推98.6%！

Marvel勢力再起？高級鐘表品牌宣布聯手漫威Marvel！

百達翡麗領銜全球鐘表拍賣 富藝斯、佳士得迎鐘表季

潮到爆！ 貝克漢為翰格藍爵威士忌柑橘新口味代言

相關新聞

工業風雅痞居所！25坪單身住宅 綻放工業風獨有的優雅

現代建築之父勒．柯比意（Le Corbusier）曾言：「風格即是原則的和諧，它賦予作品生命力，使其散發自身獨特性，步入精神世界。」粗獷自然、濃淡有度的「工業風」，俊朗的表層下潛藏著一絲人文溫度，像是品味獨具的小眾獨立音樂，亦像是耐人尋味的文學作品，在百花齊放的時代裡，成為歷久不衰的風格經典。

2021 WW表展／卡地亞坦克來襲！太陽能、快拆 經典新貌

2021年度的鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）線上表展於4月7日起展開，歷峯集團龍頭品牌卡地亞（CART...

豐潤光感太美！香奈兒COCO星綻唇膏命定色#118、#134

女人的妝容，最後一步就要畫上迷人的唇膏，展現出豐潤光彩的一面，香奈兒（CHANEL）推出全新COCO星綻唇膏，才剛上市，...

瘦子帥穿PUMA新裝秀大長腿 粉絲：啊嘶～也太性感了！

PUMA推出全新的Décor 8 系列，請了品牌代言人E.SO瘦子詮釋服飾與鞋款，因應夏季即將到來還特別以短褲造型拍攝形...

蔡依林的黑色經典小香後背包 Jennie有新版的粉紅色！

前幾年掀起大流行的後背包雖然低調了幾季，但百搭的經典款依舊不受潮流影響，永遠能擄獲許多人的心。最近韓國女團BLACKPI...

吳速玲纖瘦側身美炸 和許路兒都拎BURBERRY秀日常美圖

BURBERRY帥氣有型的Pocket推出多款全新包型，即刻橫掃IG，蒐集了孔曉振、韓國女團Mamamoo成員華莎（Hw...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。