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一站買齊！「美廉社 × Tomod’s特美事」複合店新亮相

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
複合店內將加入10座Tomod’s特美事商品貨架，導入品項約800～1,000支，包括營養保健品、個人清潔用品、日雜用品等熱銷商品。圖／美廉社提供
複合店內將加入10座Tomod’s特美事商品貨架，導入品項約800～1,000支，包括營養保健品、個人清潔用品、日雜用品等熱銷商品。圖／美廉社提供

今年邁入第15年的美廉社不畏疫情影響持續展店，將於本月突破800店里程碑，更正式宣布將調整開發展店策略，目標融合「家庭」及「個人」的多重需求，與母公司旗下日本藥妝品牌「Tomod’s特美事」合作，打造全新複合店型。今於全台同步開出19家複合店，預計第2季會再開出2家，將消費者對於家庭與民生必需品的需求，進一步往個人保健保養延伸。在數位化的發展上，今年則希望行動會員突破50萬，目標是每個里都有1個美廉社。

「美廉社 × Tomod’s特美事」複合店的選定策略為來客數較多、地處交通樞紐、非封閉型社區且門市空間較大的店進行改裝，首波展店以北、中部為主，在不減少原有商品結構前提下，再加入10座Tomod’s特美事商品貨架，導入品項約800～1,000支，品類包括營養保健品、個人清潔用品、日雜用品等，Tomod’s特美事熱銷的綜合維他命、面膜、防蚊貼等均囊括其中，價格同步。而美廉社銷售品類也隨之重新洗牌，原超市中的民生用品占比7成，Tomod’s特美事保健保養品占3成，期望改裝後的複合店來客數增加1～2成。

美廉社堅持以「社區」為核心，提供鄰里家庭必需品，改裝後複合店，增加Tomod’s特美事的熱銷商品，提供消費者更多個人化的健康解決方案，在每天返家的最後一哩路上全面滿足顧客日常生活之所需。門市招牌結合美廉社與Tomod’s特美事的雙品牌鮮明識別，店內販售Tomod’s特美事商品的區域，上方亦增加專屬天花板LED照明，讓消費者可更輕鬆查找需要的商品。

歡慶800店，美廉社推出多重優惠，即日起至4月20日止，單筆消費滿200元，即贈20元折價券；蔬果單筆消費滿100元，贈會員點數18點。

美廉社與日本藥妝品牌「Tomod’s特美事」合作打造全新複合店型，今於全台同步開出19家複合店。圖／美廉社提供
美廉社與日本藥妝品牌「Tomod’s特美事」合作打造全新複合店型，今於全台同步開出19家複合店。圖／美廉社提供
門市招牌結合美廉社與Tomod’s特美事的雙品牌鮮明識別，店內販售Tomod’s特美事商品的區域，上方亦增加專屬天花板LED照明。圖／美廉社提供
門市招牌結合美廉社與Tomod’s特美事的雙品牌鮮明識別，店內販售Tomod’s特美事商品的區域，上方亦增加專屬天花板LED照明。圖／美廉社提供

美廉社 健保 品牌

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