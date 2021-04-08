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側面看更有型！Ferragamo「F形」穆勒鞋粉嫩登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
SANSU黑色小羊皮珍珠裝飾F形鞋跟涼鞋，35,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
SANSU黑色小羊皮珍珠裝飾F形鞋跟涼鞋，35,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供

許多品牌都有標誌性的設計元素讓人一眼就能辨認，而對Salvatore Ferragamo來說，「F形鞋跟」就是其中最具代表性的產品特色。這種特殊形狀鞋跟以Ferragamo草書簽名中的「F」命名，靈感來自Ferragamo先生1927年在替好萊塢多位巨星製鞋後回到義大利的途中觀察遠洋客輪的船尾而來，當時第一雙「F形鞋跟」鞋還在1947年為品牌獲得了時尚界的奧斯卡「雷門馬可斯獎」，可以說是很有歷史意義的設計細節。

曾在2017秋冬、2018早春都推出過新款的「F形鞋跟」鞋的現任創意總監Paul Andrew，今年春夏再度打造了全新的「F形鞋跟」鞋，這次有別於之前的腳踝繫帶款，改以穆勒涼鞋和拉帶鞋為主，配上呼應春夏服裝系列優雅粉彩色調，像是粉紅色、薄荷綠等，俏皮迷人，當中有一款還以珍珠點綴鞋面，頗為精緻。設計採用原有的彎曲鞋跟，巧妙地讓人感覺腳似乎是在空中行走，以小羊皮製成的鞋身，更顯舒適柔軟。

在製作過程中，Ferragamo專業的工匠僅用一塊皮革便完美地包裹了「F形鞋跟」，在鞋面、內襯和鞋底邊緣皆採用無縫的特殊技術呈現一致色調，這需要經過一系列繁複的壓接手續，重複高達12次，以確保鞋款的完美貼合。「這是一款經典的作品，也將長期作為Salvatore Ferragamo的基石。每一世代都會為這獨一無二的鞋跟吸引，每一位穿著它的女人都會深深著迷於其提供的舒適程度。」Paul Andrew表示。

創意總監Paul Andrew今年春夏再度打造了全新的「F形鞋跟」鞋，這次有別於之前的腳踝繫帶款，改以穆勒涼鞋和拉帶鞋為主。圖／Salvatore Ferragamo提供
創意總監Paul Andrew今年春夏再度打造了全新的「F形鞋跟」鞋，這次有別於之前的腳踝繫帶款，改以穆勒涼鞋和拉帶鞋為主。圖／Salvatore Ferragamo提供
美國女星Kathryn Newton穿著SLOANE白色小羊皮F形鞋跟拉帶鞋
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日本超模富永愛穿穿著SLOANE駝色小羊皮F形鞋跟拉帶鞋。圖／Salvatore Ferragamo提供
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STEFFIE藍色小羊皮F形鞋跟涼鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
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SLOANE白色小羊皮F形鞋跟拉帶鞋，31,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
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創意總監Paul Andrew今年春夏再度打造了全新的「F形鞋跟」鞋，這次有別於之前的腳踝繫帶款，改以穆勒涼鞋和拉帶鞋為主。圖／Salvatore Ferragamo提供
創意總監Paul Andrew今年春夏再度打造了全新的「F形鞋跟」鞋，這次有別於之前的腳踝繫帶款，改以穆勒涼鞋和拉帶鞋為主。圖／Salvatore Ferragamo提供
創意總監Paul Andrew今年春夏再度打造了全新的「F形鞋跟」鞋，這次有別於之前的腳踝繫帶款，改以穆勒涼鞋和拉帶鞋為主。圖／Salvatore Ferragamo提供
創意總監Paul Andrew今年春夏再度打造了全新的「F形鞋跟」鞋，這次有別於之前的腳踝繫帶款，改以穆勒涼鞋和拉帶鞋為主。圖／Salvatore Ferragamo提供
創意總監Paul Andrew今年春夏再度打造了全新的「F形鞋跟」鞋，這次有別於之前的腳踝繫帶款，改以穆勒涼鞋和拉帶鞋為主。圖／Salvatore Ferragamo提供
創意總監Paul Andrew今年春夏再度打造了全新的「F形鞋跟」鞋，這次有別於之前的腳踝繫帶款，改以穆勒涼鞋和拉帶鞋為主。圖／Salvatore Ferragamo提供
美國女星Hadley Robinson穿著STEFFIE藍色小羊皮F形鞋跟涼鞋。圖／Salvatore Ferragamo提供
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第一雙「F形鞋跟」鞋還在1947年為品牌獲得了時尚界的奧斯卡「雷門馬可斯獎」，可以說是很有歷史意義的設計細節。圖／Salvatore Ferragamo提供
第一雙「F形鞋跟」鞋還在1947年為品牌獲得了時尚界的奧斯卡「雷門馬可斯獎」，可以說是很有歷史意義的設計細節。圖／Salvatore Ferragamo提供
SLOANE薄荷綠小羊皮F形鞋跟涼鞋，28,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
SLOANE薄荷綠小羊皮F形鞋跟涼鞋，28,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
SLOANE黃色小羊皮F形鞋跟涼鞋，28,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
SLOANE黃色小羊皮F形鞋跟涼鞋，28,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
STEFFIE粉色小羊皮F形鞋跟涼鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
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品牌 義大利

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