「三麗鷗悠閒時光限定店」高雄登場 四大經典角色齊聚

三麗鷗粉絲注意，「三麗鷗悠閒時光期間限定店」即日起至5月12日，在統一時代百貨高雄店一樓登場，集結Hello Kitty、美樂蒂、酷企鵝、大眼蛙四大經典人氣角色，以清新可愛的漫畫風格推出逾百款周邊，四大角色分別設置超萌拍照場景，讓粉絲一起合影。

在「三麗鷗悠閒時光期間限定店」酷企鵝趴在百貨門楣、大眼蛙帥氣溜著滑板、美樂蒂現身美食櫥窗，而Hello Kitty則準備好巨型立體書、檯燈及粉紅沙發椅，等候粉絲們到來。

Hello Kitty、美樂蒂、酷企鵝、大眼蛙四大角色，推出一系列生活雜貨、文具用品、造型包款、服飾配件等百樣周邊商品。其中，販售50款限定新品，包含了4月9日全台首賣的美樂蒂、酷企鵝造型一卡通，限量100份；還有化身為鮭魚卵軍艦壽司的酷企鵝造型包、四大角色造型票卡夾與口罩盒。現場還有蔓越莓、青蘋果、巧克力、草莓四種口味的冰淇淋，杯身分別有美樂蒂、大眼蛙、酷企鵝、Hello Kitty四款圖樣，每份100元。