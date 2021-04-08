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乾式熟成買一送一！美福牛排館母親節霸氣大放送

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
乾式熟成55天帶骨肋眼。圖／美福牛排館提供。
乾式熟成55天帶骨肋眼。圖／美福牛排館提供。

Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館，母親節霸氣大放送！於5月1日至5月9日母親節活動期間，凡點用「美國乾式熟成55天帶骨肋眼牛排28盎司（含）以上」乙客（5,180元+10%起），即贈送「乾式熟成櫻桃鴨胸（價值1,500元）」或「乾式熟成紐西蘭羊排（價值1,580元）」二擇一乙份；每點選乙客指定牛排，即贈送乙份指定肉品，「買一送一」以此類推，讓媽媽霸氣過節！

此外，在上述母親節活動期間，媽媽同桌用餐可再享禮品優惠。美福乾式熟成牛排館提供暖心禮物，精選老母雞與蔬菜原料在不同溫層慢燉下，以法式澄清湯為概念，推出「純雞湯六入禮盒（價值1,500元）及美福購物袋（價值499元） 組合優惠價1,599元」，替平日辛勞偉大的媽媽們補充元氣。

「美國乾式熟成55天帶骨肋眼牛排」香氣濃郁獨特，表層微焦，切下入口後的牛肉甜度及柔嫩度，肉汁香氣滋味更甚，就像紅酒越陳越香，口口充滿驚艷。

「乾式熟成紐西蘭羊排」以紐西蘭六個月齡以內小春羊製作，肉質軟嫩不帶一絲腥膻野味，而細細品味更帶有微甜奶香氣。選用靠近背脊的帶骨里肌部位，使骨邊風味在乾式熟成淺淺發酵作用下增添濃醇香氣，爐烤後外酥內嫩，是乾式熟成羊的最佳選擇。

「乾式熟成櫻桃鴨胸」嚴選放養於蘭陽溪旁的宜蘭櫻桃鴨胸進行乾式熟成，鴨皮因水分減少，能在短時間內煎烤出極脆口感，肉質卻仍保有多汁鮮甜，香氣濃郁齒頰留香，堪稱為西餐中的脆皮烤鴨，為高人氣餐點。

純雞湯六入禮盒。圖／美福牛排館提供。
純雞湯六入禮盒。圖／美福牛排館提供。
乾式熟成櫻桃鴨胸。圖／美福牛排館提供。
乾式熟成櫻桃鴨胸。圖／美福牛排館提供。
乾式熟成紐西蘭羊排。圖／美福牛排館提供。
乾式熟成紐西蘭羊排。圖／美福牛排館提供。

紐西蘭 母親節

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