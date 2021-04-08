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貓奴必敗！「Meowseum貓美術館」典藏威士忌系列
亞洲新興威士忌獨立裝瓶商威士忌坊（The Whiskyfind）繼2016年以「山海經」系列聞名國際後，2018年更以「鄭問三國誌」系列引發關注；2021年威士忌坊與世界級藝術家山本修合作，用威士忌來詮釋一幅幅「喵化」後的世界名畫，成為「Meowseum貓美術館」典藏威士忌系列。
藝術家山本修（Shu Yamamoto）於1948年出生於日本橫濱，畢業於愛知縣立藝術大學，目前與家人定居在美國猶他州。2007年他無意間看到兒子正在模仿畫梵谷的自畫像，但畫中不是梵谷而是貓的臉，身為愛貓人士的他受到啟發，以此為契機，將他最喜歡的兩個元素——「貓」與「藝術」結合成為創作元素，開始將世界名畫全面「喵化」。
從古埃及、希臘時代、文藝復興、寫實主義、超現實主義、亞洲藝術……迄今他已累積了超過500幅的貓化作品，包含了油畫、水彩、素描、電繪等多種媒材，他的作品除了保留每種藝術流派的特性，還加入了貓的世界觀，於是「Meowseum貓美術館」就成為這一系列作品在全世界各地展覽的主題名稱。
由威士忌坊所發行的「Meowseum貓美術館」典藏威士忌系列共有8個酒款，預定於4月10日至11日舉行的威士忌品味展（Whisky TASTE）台北場，率先發表「戴白手套的女喵」與「芭蕾舞喵」兩個酒款。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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