快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

GU聯名UNDERCOVER未開賣就引發熱烈討論！背後設計師高橋盾是什麼來頭？

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
GU宣布界UNDERCOVER與迪士尼，就引起時裝迷與潮流迷的高度關注，設計師高橋盾是什麼來頭？圖／GU提供
GU宣布界UNDERCOVER與迪士尼，就引起時裝迷與潮流迷的高度關注，設計師高橋盾是什麼來頭？圖／GU提供

當平價時尚品牌GU宣布跨界UNDERCOVER與迪士尼，就引起時裝迷與潮流迷的高度關注，相信屆時又會湧現排隊人潮。然而對於UNDERCOVER或是其設計師高橋盾（Jun Takahashi）不熟悉的消費者會問，為何未上市，拍賣平台上就出現了一堆代購服務，設計師又是什麼來頭？

GU首度與UNDERCOVER合作，除了雙品牌的系列之外，還帶來了和迪士尼的三方跨界，並提供包括男、女裝及家居服飾等產品。預計在4月9日於大型店鋪、官網同時開賣，每人限購兩件，因此衍生出許多「代買」服務，成為少數能讓潮流迷和時尚迷都在討論的聯名，其魅力為何？而且背後操刀的高橋盾又是誰？

【發跡於裏原宿街頭】

今年52歲的高橋盾，早在學生時代就創立了UNDERCOVER，更與現今的潮流大神藤原浩、Nigo等人結識為好友，而且最早的UNDERCOVER系列作品，更是在當時被認定為「裏原宿」風格發跡的店家中販售。因此即便日後，與Nigo自創的潮牌A Bathing Ape走上不同的發展方向，UNDERCOVER和潮流界的關係仍是密不可分。

此外，高橋盾是日本文化服裝學院培養出來的設計師，並於1994年在東京首度發表完整時裝系列，更在川久保玲的鼓勵下，在2002年的巴黎時裝周登場，成為目前少數能在歐洲時尚界發揮影響力的日本品牌之一。今年由於新冠疫情影響，於是睽違19年再度於東京發表最新系列，成為日本流行界的一大盛事。

【龐克與高級時裝的交融】

從UNDERCOVER的作品中，不難發現，設計師高橋盾受到英式龐克風格的影響，早期時的設計常見裝飾了金屬拉鍊和鉚釘的皮革夾克或外套、褲款。爾後在進軍巴黎時，還融入了高級時裝的元素，並翻轉性別的界線，結合解構手法，來突顯超現實、怪誕和柔美等格調，獨特的美學觀，讓UNDERCOVER受到歡迎並站穩在時尚界的地位。

【與GU的聯名設計特色】

在受限於製作成本的同時，GU與UNDERCOVER的聯名款，已是最大限度的呈現出品牌既有風格。像是印製於男裝T恤或外套上的圖案，就延續了一貫的超現實拼貼設計。褲款及仿皮夾克則有著龐克風的金屬拉鍊裝飾、別不用說近年UNDERCOVER當紅的工裝細節，也出現於男裝系列的款式。女裝部分則維持了柔美和叛逆的平衡，無論是碎花洋裝、蕾絲拼接款，亦或是裝飾了蝴蝶結的上衣，連身褲裝，都能透露出設計師高橋盾天馬行空的創意。

而GU與UNDERCOVER、迪士尼的三方跨界，可能是聯名系列中，最值得入手的部分。因為，不敢說是絕後，但「空前」是肯定的，未來還會不會有？連GU都不敢肯定。而且數量稀少，除了招牌的米奇圖案以刺繡方式出現於男裝外套、托特包上，高橋盾運用了「白雪公主」中的巫婆當作主角，也是十分罕見。當然配件與家居服系列，也是聯名款中的另一大亮點，重點是幾乎所有品項價格都僅約UNDERCOVER的十分之一不到，會搶破頭與被熱烈討論，更是預料中事。

GU時尚顧問詮釋UNDERCOVER聯名系列拉鍊外套1,990元、寬鬆窄管工作褲1,490元、寬版印花T恤590元及鞋款1,490元。記者沈昱嘉／攝影
GU時尚顧問詮釋UNDERCOVER聯名系列拉鍊外套1,990元、寬鬆窄管工作褲1,490元、寬版印花T恤590元及鞋款1,490元。記者沈昱嘉／攝影

GU時尚顧問詮釋UNDERCOVER聯名系列連身裝1,490元。記者沈昱嘉／攝影
GU時尚顧問詮釋UNDERCOVER聯名系列連身裝1,490元。記者沈昱嘉／攝影

GU時尚顧問詮釋UNDERCOVER聯名系列印花連身裙1,490元、襪子390元。記者沈昱嘉／攝影
GU時尚顧問詮釋UNDERCOVER聯名系列印花連身裙1,490元、襪子390元。記者沈昱嘉／攝影

GU時尚顧問詮釋UNDERCOVER聯名系列拉鍊口袋襯衫1,490元、拉鍊束口褲1,490元及鞋款1,490元。記者沈昱嘉／攝影
GU時尚顧問詮釋UNDERCOVER聯名系列拉鍊口袋襯衫1,490元、拉鍊束口褲1,490元及鞋款1,490元。記者沈昱嘉／攝影

UNDERCOVER聯名系列女裝開叉長版T恤790元。圖／GU提供
UNDERCOVER聯名系列女裝開叉長版T恤790元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列男裝超寬版印花T恤790元。圖／GU提供
UNDERCOVER聯名系列男裝超寬版印花T恤790元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列手機殼890元。圖／GU提供
UNDERCOVER聯名系列手機殼890元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列拉鍊束口褲1,490元。圖／GU提供
UNDERCOVER聯名系列拉鍊束口褲1,490元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列女裝愛心小包890元。圖／GU提供
UNDERCOVER聯名系列女裝愛心小包890元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列仿皮運動鞋1,490元。圖／GU提供
UNDERCOVER聯名系列仿皮運動鞋1,490元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列男裝滾邊襯衫1,490元。圖／GU提供
UNDERCOVER聯名系列男裝滾邊襯衫1,490元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列男裝教練外套1,990元（背面）。圖／GU提供
UNDERCOVER聯名系列男裝教練外套1,990元（背面）。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列女裝繫帶涼鞋1,490元。圖／GU提供
UNDERCOVER聯名系列女裝繫帶涼鞋1,490元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列女裝蝴蝶結設計上衣790元。圖／GU提供
UNDERCOVER聯名系列女裝蝴蝶結設計上衣790元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列男裝寬版印花T恤790元。圖／GU提供
UNDERCOVER聯名系列男裝寬版印花T恤790元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列女裝透膚針織開襟外套1,490元。圖／GU提供
UNDERCOVER聯名系列女裝透膚針織開襟外套1,490元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列女裝小包890元。圖／GU提供
UNDERCOVER聯名系列女裝小包890元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列蕾絲拼接裙1,490元。圖／GU提供
UNDERCOVER聯名系列蕾絲拼接裙1,490元。圖／GU提供

品牌

延伸閱讀

帥爆的西裝穿搭 RALPH LAUREN、ＭＭ６女裝線條超俐落

迪麗熱巴《長歌行》攜手趙露思創下破億播放量！男裝造型、仙女落淚都登熱搜，精彩看點一次看

邵雨薇撇男友爽穿Paul Smith新裝 「我只挑自己的！」

全新PLAY LINE FRIENDS台北店250公分莎莉門面擔當，迪士尼快閃店反派PK公主

相關新聞

工業風雅痞居所！25坪單身住宅 綻放工業風獨有的優雅

現代建築之父勒．柯比意（Le Corbusier）曾言：「風格即是原則的和諧，它賦予作品生命力，使其散發自身獨特性，步入精神世界。」粗獷自然、濃淡有度的「工業風」，俊朗的表層下潛藏著一絲人文溫度，像是品味獨具的小眾獨立音樂，亦像是耐人尋味的文學作品，在百花齊放的時代裡，成為歷久不衰的風格經典。

2021 WW表展／卡地亞坦克來襲！太陽能、快拆 經典新貌

2021年度的鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）線上表展於4月7日起展開，歷峯集團龍頭品牌卡地亞（CART...

豐潤光感太美！香奈兒COCO星綻唇膏命定色#118、#134

女人的妝容，最後一步就要畫上迷人的唇膏，展現出豐潤光彩的一面，香奈兒（CHANEL）推出全新COCO星綻唇膏，才剛上市，...

瘦子帥穿PUMA新裝秀大長腿 粉絲：啊嘶～也太性感了！

PUMA推出全新的Décor 8 系列，請了品牌代言人E.SO瘦子詮釋服飾與鞋款，因應夏季即將到來還特別以短褲造型拍攝形...

蔡依林的黑色經典小香後背包 Jennie有新版的粉紅色！

前幾年掀起大流行的後背包雖然低調了幾季，但百搭的經典款依舊不受潮流影響，永遠能擄獲許多人的心。最近韓國女團BLACKPI...

吳速玲纖瘦側身美炸 和許路兒都拎BURBERRY秀日常美圖

BURBERRY帥氣有型的Pocket推出多款全新包型，即刻橫掃IG，蒐集了孔曉振、韓國女團Mamamoo成員華莎（Hw...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。