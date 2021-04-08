GU聯名UNDERCOVER未開賣就引發熱烈討論！背後設計師高橋盾是什麼來頭？

當平價時尚品牌GU宣布跨界UNDERCOVER與迪士尼，就引起時裝迷與潮流迷的高度關注，相信屆時又會湧現排隊人潮。然而對於UNDERCOVER或是其設計師高橋盾（Jun Takahashi）不熟悉的消費者會問，為何未上市，拍賣平台上就出現了一堆代購服務，設計師又是什麼來頭？

GU首度與UNDERCOVER合作，除了雙品牌的系列之外，還帶來了和迪士尼的三方跨界，並提供包括男、女裝及家居服飾等產品。預計在4月9日於大型店鋪、官網同時開賣，每人限購兩件，因此衍生出許多「代買」服務，成為少數能讓潮流迷和時尚迷都在討論的聯名，其魅力為何？而且背後操刀的高橋盾又是誰？

【發跡於裏原宿街頭】

今年52歲的高橋盾，早在學生時代就創立了UNDERCOVER，更與現今的潮流大神藤原浩、Nigo等人結識為好友，而且最早的UNDERCOVER系列作品，更是在當時被認定為「裏原宿」風格發跡的店家中販售。因此即便日後，與Nigo自創的潮牌A Bathing Ape走上不同的發展方向，UNDERCOVER和潮流界的關係仍是密不可分。

此外，高橋盾是日本文化服裝學院培養出來的設計師，並於1994年在東京首度發表完整時裝系列，更在川久保玲的鼓勵下，在2002年的巴黎時裝周登場，成為目前少數能在歐洲時尚界發揮影響力的日本品牌之一。今年由於新冠疫情影響，於是睽違19年再度於東京發表最新系列，成為日本流行界的一大盛事。

【龐克與高級時裝的交融】

從UNDERCOVER的作品中，不難發現，設計師高橋盾受到英式龐克風格的影響，早期時的設計常見裝飾了金屬拉鍊和鉚釘的皮革夾克或外套、褲款。爾後在進軍巴黎時，還融入了高級時裝的元素，並翻轉性別的界線，結合解構手法，來突顯超現實、怪誕和柔美等格調，獨特的美學觀，讓UNDERCOVER受到歡迎並站穩在時尚界的地位。

【與GU的聯名設計特色】

在受限於製作成本的同時，GU與UNDERCOVER的聯名款，已是最大限度的呈現出品牌既有風格。像是印製於男裝T恤或外套上的圖案，就延續了一貫的超現實拼貼設計。褲款及仿皮夾克則有著龐克風的金屬拉鍊裝飾、別不用說近年UNDERCOVER當紅的工裝細節，也出現於男裝系列的款式。女裝部分則維持了柔美和叛逆的平衡，無論是碎花洋裝、蕾絲拼接款，亦或是裝飾了蝴蝶結的上衣，連身褲裝，都能透露出設計師高橋盾天馬行空的創意。

而GU與UNDERCOVER、迪士尼的三方跨界，可能是聯名系列中，最值得入手的部分。因為，不敢說是絕後，但「空前」是肯定的，未來還會不會有？連GU都不敢肯定。而且數量稀少，除了招牌的米奇圖案以刺繡方式出現於男裝外套、托特包上，高橋盾運用了「白雪公主」中的巫婆當作主角，也是十分罕見。當然配件與家居服系列，也是聯名款中的另一大亮點，重點是幾乎所有品項價格都僅約UNDERCOVER的十分之一不到，會搶破頭與被熱烈討論，更是預料中事。

GU時尚顧問詮釋UNDERCOVER聯名系列拉鍊外套1,990元、寬鬆窄管工作褲1,490元、寬版印花T恤590元及鞋款1,490元。記者沈昱嘉／攝影

GU時尚顧問詮釋UNDERCOVER聯名系列連身裝1,490元。記者沈昱嘉／攝影

GU時尚顧問詮釋UNDERCOVER聯名系列印花連身裙1,490元、襪子390元。記者沈昱嘉／攝影

GU時尚顧問詮釋UNDERCOVER聯名系列拉鍊口袋襯衫1,490元、拉鍊束口褲1,490元及鞋款1,490元。記者沈昱嘉／攝影

UNDERCOVER聯名系列女裝開叉長版T恤790元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列男裝超寬版印花T恤790元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列手機殼890元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列拉鍊束口褲1,490元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列女裝愛心小包890元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列仿皮運動鞋1,490元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列男裝滾邊襯衫1,490元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列男裝教練外套1,990元（背面）。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列女裝繫帶涼鞋1,490元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列女裝蝴蝶結設計上衣790元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列男裝寬版印花T恤790元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列女裝透膚針織開襟外套1,490元。圖／GU提供

UNDERCOVER聯名系列女裝小包890元。圖／GU提供