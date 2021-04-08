吐司切邊加大冰紅茶？酉鬼啤酒還原100%台式早餐味

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

吃傳統台式早餐，吐司切邊？不切邊？向來都是大哉問。而吐司的另一好夥伴則是家喻戶曉的「大冰紅」，冰冰涼涼帶微甜，是晨起的絕佳組合。台灣精釀啤酒品牌「酉鬼啤酒」突發奇想，以吐司邊為靈感，推出一瓶具有吐司與冰紅茶風味的「早餐啤酒」，實驗性強且趣味十足。

受英國酒廠Toast Ale使用剩食麵包釀造啤酒的啟發與支持，酉鬼啤酒與五股在地麵包工廠合作，回收剩食吐司邊、並取代部份麥芽進行釀造，將吐司邊的澱粉進行醣化、最後轉變成酒精，不僅減少食物浪費，也降低啤酒生產中的碳足跡。

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※飲酒過量，害人害己。

最後釀製出帶有吐司邊、冰紅茶風味的精釀啤酒，帶有些許烤焙吐司感和焦糖甘甜，也是酉鬼啤酒首款下層發酵釀造啤酒。同時酉鬼啤酒再邀請藝術家黃海欣以早餐店包裝紙為靈感，將包裝紙上的標語、視覺，融入酒標設計，白底、紅色的設計字樣，令人莞爾一笑，並與A Plastic Project合作，回啤酒麥渣，以專利技術製成可重複使用的環保塑膠袋「啤酒麥渣忘記袋」。

同時酉鬼啤酒再與「好初早餐」中山店合作，在4月16日（周五）打造「夜間早餐店快閃酒吧」。派對免費入場，現場販售各款啤酒、早餐美食，例如好初早餐的招牌「一拳排骨三明治」及「小美紅豆三明治」。凡於現場每購買一組「早餐啤酒 X 啤酒麥渣忘記袋」組合，酉鬼啤酒並將捐款部份收入所得，用於支持在地非營利組織忠信食物銀行，內容包括新莊地區弱勢者的定期食物供應、無家者或街友食物包。預計每組約可提供一戶弱勢家庭每月一次、共半年份的麵包製品。更多詳情，則可洽酉鬼啤酒或好初早餐中山店臉書專頁。

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