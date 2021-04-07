新品到！摩斯「火腿歐姆可頌堡、干貝天丼珍珠堡」上桌

為了替民眾帶來一天的元氣，摩斯漢堡自4月8日起，將於早餐時段新推出「火腿歐姆可頌堡」，帶來不同的食感體驗。另外還會有海洋主題的「干貝天丼珍珠堡」同步登場，口味再升級。隨著母親節即將到來，至5月15日前還有寵愛媽咪的專屬優惠活動。

摩斯漢堡早餐新堡體「可頌堡」自4月8日上市，使用在地麵粉與奶油，經過長時間低溫發酵，再透過三道延壓技術創造出鬆軟多層次的口感，有著濃郁的奶油香氣。新品「火腿歐姆可頌堡」即是以可頌堡搭配歐姆蛋、萵苣與特調荷蘭醬，創造出滑嫩且略帶鹹香的風味，每份79元。

為慶祝30周年，摩斯也推出「山、海、日」主題漢堡。繼3月推出代表山和日的輕檸雙牛堡、日出燒肉蛋堡後，第2波代表「海」的「干貝天丼珍珠堡」，也於4月8日正式登場。干貝天丼珍珠堡是將干貝油炸至外層酥脆，再搭配碗豆、海苔片以及微鹹微甜的日式天丼醬，結合彈牙米飯，帶來宛若品嚐日式料理的趣味，每份109元。

隨著母親節即將到來，摩斯漢堡自即日起至5月15日期間，推出寵愛媽咪系列禮盒。長崎蜂蜜蛋糕禮盒（原味＋紅茶）每份499元，再加贈玄米煎茶5包。池上糙米杏仁餅搭配紅鑽藜麥可可，6入優惠價469元；摩斯綜合堅果享第二件半價。其他還有歐式經典磅蛋糕、台東紅藜地瓜穀物棒、日式咖哩包、廣島拉麵等等不同的產品優惠。