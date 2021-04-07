用「40公分臉盆」吃烏龍麵！本川製麵所「打卡送小菜」

已經有近20年歷史的湯布院本川製麵所，自今年4月於微風南山限時推出「本川製麵所Poo-up Store」快閃店。店內除了提供5種特色湯頭進行口味變化之外，更使用直徑40公分、重約2公斤，宛若臉盆一般的「超巨型湯碗」盛裝，創造出獨特的用餐體驗。為慶祝新店快閃，原價220元的炸蝦綜合天婦羅，還可享160元的加購優惠。

以日式技術推出烏龍麵料理的湯布院本川製麵所，多是以美食街的用餐型態為主，提供有昆布鰹魚、日式咖哩等2種口味的湯底。此次新打造的「本川製麵所Poo-up Store」，限時於4月至6月底之間營業，在2款基礎湯底之外，更添加3種全新口味。「酸辣泡菜湯底」使用傳統手法醃製的高麗菜為基礎，添加韓國辣醬、辣粉，帶有酸辣開胃的滋味；「豚骨白湯」則是小火熬煮而成，並添入爆香的大蒜增香。至於「味噌湯底」以日本信州味噌調和而成，有著自然發酵後的溫醇鹹香，各有不同特色。

在5種湯底的基礎之下，也搭配牛肉、豬肉、鮭魚、什錦海鮮、干貝鮮蝦、唐揚雞、豆皮等不同的主食，組合成海鮮泡菜湯烏龍、牛肉野菜咖哩烏龍、明太子白湯烏龍等13種品項供顧客選擇，每份自280～420元不等。另外還有組合套餐，依不同主食而各搭配日式炒牛蒡、佃煮小魚乾、柚香大根等不同小菜還有甜點，每套自380元起。