勞力士ROLEX新品大公開！寶石、特殊面盤 探險啟程！

2021年「鐘表與奇蹟」表展於4月7日台北時間下午兩點「線上」開展，勞力士（ROLEX）後發制人選則在晚上六點以輕巧的十分鐘，輕快介紹完蠔式恒動探險家型I（Oyster Perpetual Explorer）、蠔式恒動探險家型II（Oyster Perpetual Explorer II）、日誌型36（Datejust 36）、宇宙計型迪通拿（Cosmograph Daytona）、鑲嵌寶石款的蠔式恒動星期日曆型36（Oyster Perpetual Day-Date 36），以及一只新款蠔式恒動女裝日誌型（Oyster Perpetual Lady-Datejust）鑲鑽款。合計六個型號13款腕表，勞力士再將年度定調為「探險」、「設計表面」與「寶石女表」三大感性主軸，明快聚焦，也打破傳統的功能性導向分類思維。

一如本報日前根據勞力士官方instagram帳號預測，蠔式恒動探險家型I（Oyster Perpetual Explorer）與蠔式恒動探險家型II（Oyster Perpetual Explorer II）果然在今日現身，其中俗稱「探險家一號」的Oyster Perpetual Explorer腕表以黃金鋼搭配黑色表面，而Oyster Perpetual Explorer II則依循過往精鋼、白色面盤、橘色指針的醒目印象，共同聚焦於山岳冒險精神。

四款日誌型36（Datejust 36）腕表與三款宇宙計型迪通拿（Cosmograph Daytona）腕表，則罕見以「表面設計別具一格」的副標題「湊作伙」；前者以實戴取向、後者則反應勞力士與賽車、計時碼表的輝煌歷史與淵源，棕櫚葉、三角坑紋、金屬隕石，也紛紛「爬」上勞力士重要的時間舞台。勞力士在精密、複雜、可靠、新材質研發的造詣從未曾讓人懷疑，但如今品牌少見將「視覺」當表款訴求，或也反應新世代了對美、強調個性存在的直觀追求。