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勞力士ROLEX新品大公開！寶石、特殊面盤 探險啟程！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
勞力士今年在表盤上的大膽選擇，或反應新世代收藏家對視覺與美的追求。圖 / 勞力士提供（合成圖）。
勞力士今年在表盤上的大膽選擇，或反應新世代收藏家對視覺與美的追求。圖 / 勞力士提供（合成圖）。

2021年「鐘表與奇蹟」表展於4月7日台北時間下午兩點「線上」開展，勞力士（ROLEX）後發制人選則在晚上六點以輕巧的十分鐘，輕快介紹完蠔式恒動探險家型I（Oyster Perpetual Explorer）、蠔式恒動探險家型II（Oyster Perpetual Explorer II）、日誌型36（Datejust 36）、宇宙計型迪通拿（Cosmograph Daytona）、鑲嵌寶石款的蠔式恒動星期日曆型36（Oyster Perpetual Day-Date 36），以及一只新款蠔式恒動女裝日誌型（Oyster Perpetual Lady-Datejust）鑲鑽款。合計六個型號13款腕表，勞力士再將年度定調為「探險」、「設計表面」與「寶石女表」三大感性主軸，明快聚焦，也打破傳統的功能性導向分類思維。

一如本報日前根據勞力士官方instagram帳號預測，蠔式恒動探險家型I（Oyster Perpetual Explorer）與蠔式恒動探險家型II（Oyster Perpetual Explorer II）果然在今日現身，其中俗稱「探險家一號」的Oyster Perpetual Explorer腕表以黃金鋼搭配黑色表面，而Oyster Perpetual Explorer II則依循過往精鋼、白色面盤、橘色指針的醒目印象，共同聚焦於山岳冒險精神。

四款日誌型36（Datejust 36）腕表與三款宇宙計型迪通拿（Cosmograph Daytona）腕表，則罕見以「表面設計別具一格」的副標題「湊作伙」；前者以實戴取向、後者則反應勞力士與賽車、計時碼表的輝煌歷史與淵源，棕櫚葉、三角坑紋、金屬隕石，也紛紛「爬」上勞力士重要的時間舞台。勞力士在精密、複雜、可靠、新材質研發的造詣從未曾讓人懷疑，但如今品牌少見將「視覺」當表款訴求，或也反應新世代了對美、強調個性存在的直觀追求。

最後Oyster Perpetual Day-Date 36與Oyster Perpetual Lady-Datejust腕表則回歸色彩與貴重寶石的鑲嵌工藝。三只Day-Date 36不僅在18K白色黃金的表殼、表面鑲嵌以鑽石，再將綠松石藍色、珊瑚色與酒紅色，同時運用在鱷魚皮表帶帶、琺瑯鐘點標記及羅馬數字上，並讓人聯想到去年九月2020新品時，引起網友熱議的Oyster Perpetual 36腕表。Lady-Datejust腕表則以密鑲釘鑽石表面，搭配鑲鑽的元首型（President）表帶，讓勞力士腕表在精準、可靠之外，因寶石而再次華美誘人。

特殊的棕綠樹紋路，讓新款Datejust 36散發鮮明的熱帶風、讓人好想去旅行，圖中為Oyster Perpetual Datejust 36腕表，23萬3,500元。圖 / 勞力士提供。
特殊的棕綠樹紋路，讓新款Datejust 36散發鮮明的熱帶風、讓人好想去旅行，圖中為Oyster Perpetual Datejust 36腕表，23萬3,500元。圖 / 勞力士提供。
Day-Date 36腕表綠松石色的搶眼，延續去年Oyster Perpetual系列的高張色彩基調，價格店洽。圖 / 勞力士提供。
Day-Date 36腕表綠松石色的搶眼，延續去年Oyster Perpetual系列的高張色彩基調，價格店洽。圖 / 勞力士提供。
Lady-Datejust腕表以密鑲釘鑽石表面、元首型（President）表帶，讓勞力士腕表在精準、可靠外，因寶石再次華美誘人，價格店洽。圖 / 勞力士提供。
Lady-Datejust腕表以密鑲釘鑽石表面、元首型（President）表帶，讓勞力士腕表在精準、可靠外，因寶石再次華美誘人，價格店洽。圖 / 勞力士提供。
白色表便、橘色指針的Oyster Perpetual Explorer II，又在勞力士愛好者口中趣稱為「探二」、是為探險家二號。圖 / 勞力士提供。
白色表便、橘色指針的Oyster Perpetual Explorer II，又在勞力士愛好者口中趣稱為「探二」、是為探險家二號。圖 / 勞力士提供。
ROLEX 蠔式恒動探險家型I（Oyster Perpetual Explorer）腕表，35萬9,000元。圖 / 勞力士提供。
ROLEX 蠔式恒動探險家型I（Oyster Perpetual Explorer）腕表，35萬9,000元。圖 / 勞力士提供。
ROLEX 蠔式恒動探險家型II（Oyster Perpetual Explorer II）腕表，28萬2,000元。圖 / 勞力士提供。
ROLEX 蠔式恒動探險家型II（Oyster Perpetual Explorer II）腕表，28萬2,000元。圖 / 勞力士提供。
隕石面歷經太空而來的科幻聯想與粗獷質地是其特色，勞力士並一次推出三款隕石面Cosmograph Daytona腕表，皆為貴金屬材質，白色黃金款為113萬2,500元。圖 / 勞力士提供。
隕石面歷經太空而來的科幻聯想與粗獷質地是其特色，勞力士並一次推出三款隕石面Cosmograph Daytona腕表，皆為貴金屬材質，白色黃金款為113萬2,500元。圖 / 勞力士提供。
Day-Date 36腕表將綠松石藍色、珊瑚色或酒紅色，同時運用在鱷魚皮表帶帶、琺瑯鐘點標記及羅馬數字上，鮮豔奪目，價格店洽。圖 / 勞力士提供。
Day-Date 36腕表將綠松石藍色、珊瑚色或酒紅色，同時運用在鱷魚皮表帶帶、琺瑯鐘點標記及羅馬數字上，鮮豔奪目，價格店洽。圖 / 勞力士提供。
勞力士，Cosmograph Daytona腕表，145萬2,500元。圖 / 勞力士提供。
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腕表 勞力士

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