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帥爆的西裝穿搭 RALPH LAUREN、ＭＭ６女裝線條超俐落

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
RALPH LAUREN、ＭＭ６春夏女裝都以帥氣的西裝穿搭為主。圖／RALPH LAUREN、微風精品提供
RALPH LAUREN、ＭＭ６春夏女裝都以帥氣的西裝穿搭為主。圖／RALPH LAUREN、微風精品提供

RALPH LAUREN以音樂表演的形式，呈現2021年春季系列，以黑白電影的神祕感，打造浪漫高雅的都會穿搭；MM6 Maison Margiela則是因應受疫情影響而「在家上班（Work from Home）」的當前生活模式，將居家生活和工作場域之間的轉換，作為獨特的時尚態度。

由美國歌手賈奈爾夢內（Janelle Monáe）在加州比佛利山莊的RALPH LAUREN旗艦店演唱經典情歌「All or Nothing at All」為背景，所發表的春季系列，以浪漫雋永且優雅的風格為主，海軍藍、奶油色和大地色，點綴棕褐色、粉藍色，是當季主要色彩，剪裁鬆身但不失女性的嫵媚線條，包括晚禮服、合身西裝外套等，都呈現了洗鍊優雅的氛圍。

MM6 Maison Margiela則是發揮擅長的錯視美學、解構主義，設計出「上身上班服、下身派對裝」的新穎穿搭，概念來自一邊開公務視訊會議、轉身又墜入白日夢境的居家生活，為朝九晚五的日裝打造幽默的風格，包括衣著結構、布料特性都以舒適隨性為主，輪廓與色彩則是低調極簡約的實穿，並且可以融入各種情境。

RALPH LAUREN以音樂表演的形式，邀請賈奈爾夢內演唱來發表2021春季系列。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN以音樂表演的形式，邀請賈奈爾夢內演唱來發表2021春季系列。圖／RALPH LAUREN提供
MM6（左）短版風衣外套22,800元、（右）風衣造型裙21,800元。圖／微風精品提供
MM6（左）短版風衣外套22,800元、（右）風衣造型裙21,800元。圖／微風精品提供
RALPH LAUREN春季女裝以鬆身剪裁表現洗鍊優雅的西裝穿搭。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN春季女裝以鬆身剪裁表現洗鍊優雅的西裝穿搭。圖／RALPH LAUREN提供
MM6格紋假兩件襯衫外套，45,800元。圖／微風精品提供
MM6格紋假兩件襯衫外套，45,800元。圖／微風精品提供
RALPH LAUREN以音樂表演的形式，邀請賈奈爾夢內演唱來發表2021春季系列。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN以音樂表演的形式，邀請賈奈爾夢內演唱來發表2021春季系列。圖／RALPH LAUREN提供
MM6螢光黃Japanese Bag，6,380元。圖／微風精品提供
MM6螢光黃Japanese Bag，6,380元。圖／微風精品提供
MM6 Maison Margiela春夏系列發揮擅長的錯視美學、解構主義。圖／微風精品提供
MM6 Maison Margiela春夏系列發揮擅長的錯視美學、解構主義。圖／微風精品提供
MM6（左）灰色短版西裝外套23,800元、（右）天藍色短版襯衫10,800元。圖／微風精品提供
MM6（左）灰色短版西裝外套23,800元、（右）天藍色短版襯衫10,800元。圖／微風精品提供

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