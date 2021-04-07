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帥爆的西裝穿搭 RALPH LAUREN、ＭＭ６女裝線條超俐落
RALPH LAUREN以音樂表演的形式，呈現2021年春季系列，以黑白電影的神祕感，打造浪漫高雅的都會穿搭；MM6 Maison Margiela則是因應受疫情影響而「在家上班（Work from Home）」的當前生活模式，將居家生活和工作場域之間的轉換，作為獨特的時尚態度。
由美國歌手賈奈爾夢內（Janelle Monáe）在加州比佛利山莊的RALPH LAUREN旗艦店演唱經典情歌「All or Nothing at All」為背景，所發表的春季系列，以浪漫雋永且優雅的風格為主，海軍藍、奶油色和大地色，點綴棕褐色、粉藍色，是當季主要色彩，剪裁鬆身但不失女性的嫵媚線條，包括晚禮服、合身西裝外套等，都呈現了洗鍊優雅的氛圍。
MM6 Maison Margiela則是發揮擅長的錯視美學、解構主義，設計出「上身上班服、下身派對裝」的新穎穿搭，概念來自一邊開公務視訊會議、轉身又墜入白日夢境的居家生活，為朝九晚五的日裝打造幽默的風格，包括衣著結構、布料特性都以舒適隨性為主，輪廓與色彩則是低調極簡約的實穿，並且可以融入各種情境。
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