帥爆的西裝穿搭 RALPH LAUREN、ＭＭ６女裝線條超俐落

RALPH LAUREN以音樂表演的形式，呈現2021年春季系列，以黑白電影的神祕感，打造浪漫高雅的都會穿搭；MM6 Maison Margiela則是因應受疫情影響而「在家上班（Work from Home）」的當前生活模式，將居家生活和工作場域之間的轉換，作為獨特的時尚態度。

由美國歌手賈奈爾夢內（Janelle Monáe）在加州比佛利山莊的RALPH LAUREN旗艦店演唱經典情歌「All or Nothing at All」為背景，所發表的春季系列，以浪漫雋永且優雅的風格為主，海軍藍、奶油色和大地色，點綴棕褐色、粉藍色，是當季主要色彩，剪裁鬆身但不失女性的嫵媚線條，包括晚禮服、合身西裝外套等，都呈現了洗鍊優雅的氛圍。