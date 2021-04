帥爆的西裝穿搭 RALPH LAUREN、ＭＭ６女裝線條超俐落

RALPH LAUREN以音樂表演的形式,呈現2021年春季系列,以黑白電影的神祕感,打造浪漫高雅的都會穿搭;MM6 Maison Margiela則是因應受疫情影響而「在家上班(Work from Home)」的當前生活模式,將居家生活和工作場域之間的轉換,作為獨特的時尚態度。

由美國歌手賈奈爾夢內(Janelle Monáe)在加州比佛利山莊的RALPH LAUREN旗艦店演唱經典情歌「All or Nothing at All」為背景,所發表的春季系列,以浪漫雋永且優雅的風格為主,海軍藍、奶油色和大地色,點綴棕褐色、粉藍色,是當季主要色彩,剪裁鬆身但不失女性的嫵媚線條,包括晚禮服、合身西裝外套等,都呈現了洗鍊優雅的氛圍。